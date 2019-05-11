Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в ПакистанеИзвестия вчера в 11:32
Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля. Об этом 11 мая сообщает Dunya News. По данным телеканала, террористы вооружены ракетными установками и могут быть одеты в пояса смертников.
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Общество
Кемерово и Новокузнецк стали городами воинской славы
Обновлено вчера в 07:43
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Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии
Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено вчера в 05:08
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» отправился в Тихий Океан
Отряд кораблей Северного флота вышел из Владивостока и направился в центральную часть Тихого океана.
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В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.
Обновлено вчера в 22:31
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Алсу пришла к Галкину после скандала на детском «Голосе»
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие
В Южной Корее хотят создать боевых роботов по образу людей и животных
В Южной Корее планируют начать разработку боевых роботов, которые будут подобны людям, животным и насекомым.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
В жилом доме в Ростовской области взорвался газ
В двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 19:56
Игры
Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5
Обновлено вчера в 12:21
Армия и оружие
США поставили Индии первый из 22 вертолетов Apache
Военно-воздушные силы Индии получили на вооружение первый из 22 многоцелевых ударных вертолетов AH-64E Apache, контракт на поставку которых был заключен с США в сентябре 2015 года, пишет в субботу газета Times of India.
Обновлено вчера в 08:30
Общество
Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50%
«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Обновлено вчера в 08:13
Музыка
Сергей Лазарев произвел фурор на Евровидении
Выступление Сергея Лазарева на репетиции своего номера для "Евровидения" прошло на ура: певцу рукоплескали поклонники, а также находившиеся в зале иностранные журналисты.
Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
Обновлено вчера в 13:58
Космос
Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне
Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне, о чем сообщил известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено 10 мая в 01:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов
Супруга принца Гарри посетила первое мероприятие, связанное с ее благотворительной деятельностью.
Обновлено вчера в 10:06
Общество
В Москве простятся с Сергеем Доренко
Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:05
Недвижимость
Жилье на вторичном рынке выросло в цене
Жилье на вторичном рынке выросло в цене На фоне активизации спроса и роста цен на новостройки средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась практически во всех крупных городах России.
Обновлено вчера в 04:22
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Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти
Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено вчера в 03:56
Общество
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Жители России на майские праздники в текущем году отдыхали дольше всех остальных стран СНГ, выяснили РИА Новости, ознакомившись с их производственными календарями.
Обновлено вчера в 20:38
Футбол
Месси сбрил бороду после вылета из Лиги чемпионов
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси изменил свой имидж после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Наука
На Сейшелах возродился вид птиц, вымерший 136 тысяч лет назад
Вымерший более 130 тысяч лет назад вид нелетающих птиц кювьеров пастушок повторно возник на одном из Сейшельских островов, передает CNN.
Обновлено вчера в 23:52
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Адвокат Трампа отменил поездку на Украину
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
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Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье
Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.
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Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что у его подзащитного есть вариант отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и электричество
Дипломаты из Венесуэлы, живущие на территории посольства Каракаса в Вашингтоне рассказали, что американские власти отключили в их помещениях воду и электричество.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Ингушского активиста Нальгиева доставили из Минска в Нальчик
Ингушского активиста Нальгиева доставили из Минска в Нальчик Магас, 11 мая.
Обновлено вчера в 09:41
Авто
«Победа» над бездорожьем: как в СССР создавали кроссовер для Хрущёва
В основу будущего автомобиля легла "Победа".
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой
Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.
Обновлено вчера в 15:22