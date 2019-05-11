Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в ПакистанеИзвестия 11:32

Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля. Об этом 11 мая сообщает Dunya News. По данным телеканала, террористы вооружены ракетными установками и могут быть одеты в пояса смертников.
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Нападение на гостиницу в Гвадаре: террористы ликвидированы, охранник погиб

Вести.Ru14:35

Боевики расстреляли сотрудника безопасности в отеле на юге Пакистана

RT на русском12:20

В Пакистане боевики открыли стрельбу в гостинице

РИА Новости09:18

В Пакистане вооруженные боевики атаковали пятизвездочную гостиницу

РБК10:34

В Пакистане боевики напали на гостиницу

ТАСС09:55

В Пакистане боевики напали на популярный у иностранцев отель

Коммерсантъ09:49

Один человек стал жертвой стрельбы в пакистанской гостинице

Российская газета12:15
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Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено в 15:02
Футбол

Главный тренер «ПСЖ» не станет делать форварда Неймара капитаном

Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар не станет новым капитаном команды, заявил главный тренер парижской команды Томас Тухель, его слова 11 мая приводит Goal.
Обновлено в 03:15
Транспорт

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Специалисты сервиса Biletix проанализировали стоимость авиабилетов, забронированных на лето и составили список самых бюджетных авианаправлений для путешествий в жаркий сезон.
Обновлено в 16:24
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца

Обновлено вчера в 11:47
Наука

Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии

Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
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Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Ниму» в матче Лиги 1

«Монако» потерпел поражение от «Нима» в матче 36-го тура французской Лиги 1.
Обновлено в 15:57
Политика

В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы

Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Происшествия

Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне

Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.
Обновлено в 12:17
Кино

В московском метро поставили Железный трон из «Игры престолов»

На станции московского метро «Деловой центр» установили Железный трон в преддверии выхода пятой серии финального восьмого сезона американского телесериала «Игра престолов».
Обновлено в 15:57
Политика

Порошенко уволил замглавы своей администрации

Украинский лидер Пётр Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова.
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Кино

В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов

Обновлено в 04:28
Хоккей

Ночная хоккейная лига уменьшила число шайб, забитых Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин во время хоккейного матча забил 10 шайб из 14. Так сначала сообщили в пресс-службе Ночной хоккейной лиги.
Обновлено в 04:00
Политика

Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР

В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Политика

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
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Диетологи назвали самые вредные продукты для мужчин и женщин

Эксперты предупредили об опасности для здоровья некоторых продуктов. Они определили самые вредные из них для мужчин и для женщин.
Обновлено в 03:16
Политика

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Политика

Минкульт Порошенко перечит Филарету: УПЦ КП растворилась в ПЦУ

Минкульт Украины заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) прекратила существование, когда вошла в состав Православной церкви Украины (ПЦУ), передает УНИАН со ссылкой на сообщение ведомства.
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Футбол

Франк Лебеф: «Я не уважаю Суареса и рад его вылету из Лиги чемпионов»

Бывший защитник «Челси» Франк Лебёф заявил, что ему противно поведение уругвайского форварда «Барселоны» Луиса Суареса на футбольном поле.
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Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах

Новые правила с критикой восприняли борцы за права женщин, в том числе звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано.
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Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники

Обновлено в 06:29
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Происшествия

В ДРК пять человек погибли при обрушении стены церкви

Стена церкви обрушилась на дом, где жила семья в городе Букаву на востоке Демократической республики Конго: погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщает портал Actualite со ссылкой на представителя местного гражданского общества.
Обновлено в 14:59
Футбол

«Милан» на выезде обыграл «Фиорентину»

Футболисты «Фиорентины» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии проиграли «Милану».
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Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву

Максим Галкин регулярно публикует семейные фото и видео.
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Появилось новое изображение экшн-камеры DJI Osmo

Источник опубликовал новое изображение экшн-камеры DJI Osmo, первые снимки которой появились в начале месяца.
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Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
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В Лондоне появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы

Обновлено в 12:52
Футбол

«Шахтёр» разобрался с «Александрией», сделав шаг к чемпионству

Голы Давида Хочолавы и Жуниора Мораеса позволили "горнякам" обыграть "Александрию" со счетом 2:1, все мячи были забиты после розыгрышей угловых.
Обновлено в 14:42
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