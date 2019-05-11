Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в ПакистанеИзвестия 11:32
Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля. Об этом 11 мая сообщает Dunya News. По данным телеканала, террористы вооружены ракетными установками и могут быть одеты в пояса смертников.
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Футбол
Главный тренер «ПСЖ» не станет делать форварда Неймара капитаном
Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар не станет новым капитаном команды, заявил главный тренер парижской команды Томас Тухель, его слова 11 мая приводит Goal.
Обновлено в 03:15
Транспорт
Составлен список самых бюджетных авианаправлений на лето
Специалисты сервиса Biletix проанализировали стоимость авиабилетов, забронированных на лето и составили список самых бюджетных авианаправлений для путешествий в жаркий сезон.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца
Обновлено вчера в 11:47
Наука
Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии
Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Ниму» в матче Лиги 1
«Монако» потерпел поражение от «Нима» в матче 36-го тура французской Лиги 1.
Обновлено в 15:57
Политика
В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы
Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Происшествия
Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне
Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.
Обновлено в 12:17
Кино
В московском метро поставили Железный трон из «Игры престолов»
На станции московского метро «Деловой центр» установили Железный трон в преддверии выхода пятой серии финального восьмого сезона американского телесериала «Игра престолов».
Обновлено в 15:57
Политика
Порошенко уволил замглавы своей администрации
Украинский лидер Пётр Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова.
Обновлено в 15:23
Кино
В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов
Обновлено в 04:28
Хоккей
Ночная хоккейная лига уменьшила число шайб, забитых Владимиром Путиным
Президент России Владимир Путин во время хоккейного матча забил 10 шайб из 14. Так сначала сообщили в пресс-службе Ночной хоккейной лиги.
Обновлено в 04:00
Политика
Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР
В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Политика
Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
Обновлено в 10:18
Здоровье
Диетологи назвали самые вредные продукты для мужчин и женщин
Эксперты предупредили об опасности для здоровья некоторых продуктов. Они определили самые вредные из них для мужчин и для женщин.
Обновлено в 03:16
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Обновлено в 12:56
Политика
Минкульт Порошенко перечит Филарету: УПЦ КП растворилась в ПЦУ
Минкульт Украины заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) прекратила существование, когда вошла в состав Православной церкви Украины (ПЦУ), передает УНИАН со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 13:24
Футбол
Франк Лебеф: «Я не уважаю Суареса и рад его вылету из Лиги чемпионов»
Бывший защитник «Челси» Франк Лебёф заявил, что ему противно поведение уругвайского форварда «Барселоны» Луиса Суареса на футбольном поле.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
Новые правила с критикой восприняли борцы за права женщин, в том числе звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано.
Обновлено в 13:58
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Происшествия
В ДРК пять человек погибли при обрушении стены церкви
Стена церкви обрушилась на дом, где жила семья в городе Букаву на востоке Демократической республики Конго: погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщает портал Actualite со ссылкой на представителя местного гражданского общества.
Обновлено в 14:59
Футбол
«Милан» на выезде обыграл «Фиорентину»
Футболисты «Фиорентины» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии проиграли «Милану».
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву
Максим Галкин регулярно публикует семейные фото и видео.
Обновлено в 11:32
Гаджеты
Появилось новое изображение экшн-камеры DJI Osmo
Источник опубликовал новое изображение экшн-камеры DJI Osmo, первые снимки которой появились в начале месяца.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Футбол
«Шахтёр» разобрался с «Александрией», сделав шаг к чемпионству
Голы Давида Хочолавы и Жуниора Мораеса позволили "горнякам" обыграть "Александрию" со счетом 2:1, все мячи были забиты после розыгрышей угловых.
Обновлено в 14:42