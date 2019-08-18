Происшествия

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв на свадьбе в КабулеИзвестия 07:38

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за организацию взрыва в Кабуле. Атака произошла во время свадебной церемонии.
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Ашраф Гани
Я решительно осуждаю бесчеловечное нападение на свадебный зал в Кабуле прошлой ночью… От имени народа я выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых.
— Ашраф Гани, афганский политикГазета.Ru 04:46

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