Происшествия
Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв на свадьбе в КабулеИзвестия 07:38
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за организацию взрыва в Кабуле. Атака произошла во время свадебной церемонии.
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Я решительно осуждаю бесчеловечное нападение на свадебный зал в Кабуле прошлой ночью… От имени народа я выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых.
— Ашраф Гани, афганский политикГазета.Ru 04:46
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
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