Армия и оружие
ИнфоросБоевики «Азова» захватили трех военнослужащих ДНР
Боевики украинского националистического формирования "Азов" во время атаки на позиции сил провозглашенной Донецкой народной республики в районе Горловки захватили трех военнослужащих. Об этом проинформировали в Народной милиции ДНР.
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Политика
Андрея Загороднюка назначили министром обороны Украины
Кандидатура Загороднюка на пост министра обороны Украины была предложена ранее президентом страны Владимиром Зеленским.
Известия 12:07
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Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
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Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
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Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
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Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК 20:16
Политика
В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru 16:29
Политика
Лукашенко передал в подарок Трампу кортик
Президент Белоруссии Александр Лукашенко просил помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона передать подарки для американской президентской четы.
ТАСС 12:33
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Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим»
Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.
Спорт-Экспресс 16:45
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Фото: Анастасия Волочоква до и после похудения Балерину возмутило до глубины души, что все только и говорят о том, что она постройнела.
Bimru.ru 12:42
Футбол
Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа.
Sport24.ru 17:07
Политика
Глава ФАС призвал ликвидировать госкорпорации
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев призвал ликвидировать госкорпорации России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:47
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Общество
Власти Москвы объяснили рассылку sms о концерте просьбой организаторов
Департамент информационных технологий Москвы разослал москвичам sms с приглашением на фестиваль на проспекте Сахарова 31 августа по просьбе его организаторов – Российского союза молодежи (РСМ), сообщили «Ведомостям» в ведомстве.
Ведомости 12:28
Общество
Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
РИА Новости 15:40
Игры
Pokemon Masters: на смартфонах вышла новая игра про покемонов
Pokemon Masters стала ещё одной мобильной игрой про карманных монстров.
REGNUM 13:00
Авто
Ford Explorer Hybrid 2020 года стал экономичнее
Выпущены рейтинги EPA по внедорожнику Ford Explorer Hybrid 2020 года, заднеприводная версия которого имеет расход модель 8,4 литра на 100 км. После оценки EPA экономии топлива Ford Explorer Limited Hybrid 2020 года любители длительных поездок будут довольны.
SpeedMe 16:30
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Футбол
РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter
Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на пост в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гол бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
Матч ТВ 20:06
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru 20:16
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Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
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Экономика
Forbes назвал лучшие банки для миллионеров
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг российских и иностранных банков, предлагающих клиентам услуги private banking.
Коммерсантъ 06:51
Происшествия
Lamborghini и BMW столкнулись в центре Москвы
Российская газета 20:25
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую модель формирования пенсионных накоплений
Министерство финансов России совместно с Центральным банком разрабатывают новую модель формирования пенсионных накоплений, которая будет представлена в начале сентября.
RT на русском 27 августа в 07:23
Футбол
«Локомотив» опубликовал расписание матчей в группе ЛЧ
Стало известно расписание матчей московского «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Матч ТВ 16:54
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В Якутии задержали сбежавшего с оружием полицейского
Российская газета 09:02
Политика
В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.
RT на русском вчера в 18:13