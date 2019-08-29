Армия и оружие
ИнфоросБоевики «Азова» захватили трех военнослужащих ДНР
Боевики украинского националистического формирования "Азов" во время атаки на позиции сил провозглашенной Донецкой народной республики в районе Горловки захватили трех военнослужащих. Об этом проинформировали в Народной милиции ДНР.
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Политика
Дмитрий Разумков избран спикером Верховной рады
Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает RT со ссылкой на местный СМИ.
Газета.Ru 09:20
Политика
Генпрокурор Украины заявил о начале обмена пленными с Россией
Украина и Россия начали обмен пленными.
Lenta.ru 20:41
Космос
Раскрыто будущее робота «Федора» с «Союза»
Пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту автоматически пристыковался к МКС.
Телеканал 360° 04:49
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Футбол
«ПСЖ» хочет арендовать Йовича у «Реала»
«ПСЖ» хочет заполучить нападающего Луку Йовича у мадридского «Реала».
Sport24.ru 10:05
Космос
Анонсирован рекордный запуск спутника ракетой «Протон-М» с Байконура
В космос спутники доставит ракета-носитель «Протон-М», передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 20:51
Политика
Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России
Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.
РИА Новости 11:33
Футбол
Спартак — Брага 1:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru 14:06
Происшествия
Новое извержение вулкана Стромболи произошло в Италии
Новое извержение вулкана Стромболи произошло на одноименном итальянском острове в Тирренском море близ Сицилии.
Известия 22:06
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском 17:44
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос 10:23
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
Политика
Поклонская посоветовала Волкеру «выспаться» после слов о Крыме
РИА Новости вчера в 06:15
Футбол
«Локомотив» опубликовал расписание матчей в группе ЛЧ
Стало известно расписание матчей московского «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Матч ТВ 16:54
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Экономика
Saudi Aramco думает провести IPO в два этапа
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco думает провести первичное размещение акций в два этапа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с планами компании.
Ведомости 12:10
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК 20:16
Гаджеты
Huawei снизила поставки смартфонов в Россию
Поставки смартфонов Huawei в Россию во втором квартале 2019 года упали на 15,1% к аналогичному периоду прошлого года, составив 2,1 млн устройств, в Европе снижение достигло 22,4%, следует из отчета IDC.
Коммерсантъ 07:47
Экономика
Крупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты
Гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский предложил создать единую, совместно с «Новапортом», компанию, которая получит в управление малые региональные аэропорты с пассажиропотоком от 50 до 500 тыс. человек в год, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.
BFM.ru 22:11
Общество
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах
Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета 14:37
Политика
Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия 05:39
Хоккей
«Амур» обыграл «Мотор» в товарищеском матче
Хоккеисты хабаровского "Амура" победили чешский клуб "Мотор" в товарищеском матче в рамках сбора в Чехии.
РИА Новости 14:28
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
Игромания.ру 08:43
Происшествия
Lamborghini и BMW столкнулись в центре Москвы
Российская газета 20:25
Политика
Рада утвердила новое правительство Украины
Депутаты Верховной Рады большинством голосов назначили членов нового правительства. Трансляцию заседания парламента вел телеканал «Рада»
Украина.ру 14:09
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный вчера в 21:59