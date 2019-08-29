Армия и оружие

ИнфоросБоевики «Азова» захватили трех военнослужащих ДНР

Боевики украинского националистического формирования "Азов" во время атаки на позиции сил провозглашенной Донецкой народной республики в районе Горловки захватили трех военнослужащих. Об этом проинформировали в Народной милиции ДНР.
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В ДНР заявили о гибели военного при боестолкновении с диверсантами

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Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге

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Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО

Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.
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В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.
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Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах

Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета вчера в 14:37
Авто

Новая технология освещения Audi может предупреждать других водителей

Audi была одним из пионеров в области светодиодных и лазерных технологий, и компания не замедляет темпы — на днях было объявлено о планах представить новую технологию Digital OLED на Международном симпозиуме по автомобильному освещению.
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Армия и оружие

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«Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 04:29
Спорт

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Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей в ходе тренировки в Красноярске, информирует министерство спорта Красноярского края на своём сайте.
Московский Комсомолец 00:01
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Наргиз обвинила Серябкину в своем разрыве с Фадеевым

Наргиз призналась, что много плакала и давно порывалась уйти, но Фадеев не хотел разрывать с ней контракт.
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Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС вчера в 18:12
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Самолет с освобожденными украинцами рано утром должен прилететь в Киев

О россиянах, переданных в рамках обмена, пока не сообщалось.
Эхо Москвы вчера в 22:03
Футбол

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Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.
Спорт-Экспресс вчера в 16:45
Футбол

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Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Sportbox.RU вчера в 16:24
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
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Армия и оружие

Трамп назвал следующей областью военных действий космос

Американский лидер Дональд Трамп в ходе церемонии, посвящённой началу работы космического командования Соединённых Штатов, назвал космос следующей областью военных действий.
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Общество

Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября

Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.
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Пассажирский Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии

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Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией

В афинском районе Экзархия произошли серьёзные столкновения между анархистами и спецназом полиции, задержаны семь человек, сообщает издание "Нафтемпорики".
РИА Новости 00:38
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Речь идет о развитии Киевского, Белорусского и Курского вокзалов с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца, Савеловского вокзала совместно с грузовым двором Москва — Бутырская, а также грузового двора Москва — Митьково-2 в Сокольниках.
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Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России

Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Происшествия

Московская студентка впала в кому во время отдыха в Турции

Во время отдыха в Турции 19-летняя московская студентка впала в кому. Это произошло, когда девушка плавала в маске в бассейне, пишет РЕН ТВ.
Известия 00:46
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Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
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Россиянам посоветовали не считать цену вина показателем его качества

Замглавы Роскачества Илья Лоевский заявил, что не стоит считать стоимость вина показателем его качества.
Известия вчера в 23:05
Политика

Дмитрий Разумков выбран новым спикером парламента Украины

Председателем Верховной рады нового созыва стал глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Экономика сегодня вчера в 08:46
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Американка не заметила, как угнали машину, в которой она спала

Пожилая жительница американского штата Нью-Джерси уснула в автомобиле и не заметила, как его угнали, сообщает местный телеканал WPVI.
РИА Новости вчера в 19:44
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Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
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Валерия Лебедева о том, как вещатели идут за зрителями в интернет

Попытка крупнейших телеканалов взять под контроль монетизацию своего контента в интернете встретила гораздо более резкое сопротивление, чем можно было ожидать.
Коммерсантъ вчера в 19:23
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