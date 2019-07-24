Экономика
В Boeing сообщили об убытках из-за приостановки полетов 737 MAXПолит.ру вчера в 09:55
Во II квартале 2019 года компания Boeing получила чистый убыток в 2,94 млрд долларов. Как передает «Интерфакс», произошедшее связывают с крупными списаниями из-за приостановки полетов самолетов модели 737 MAX. Как уточняется, убыток без учета разовых факторов составил 5,82 долларов на акцию.
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Boeing сообщил о квартальном убытке из-за списаний и приостановки полетов 737 MAX
Интерфаксвчера в 08:57
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:47, Вашингтон
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