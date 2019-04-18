Политика
Boeing завершила финальное испытание обновленного 737 MAXРБК вчера в 22:38
Boeing провела последний полет в рамках испытаний обновленного программного обеспечения для самолетов модели 737 MAX, заявил глава корпорации Деннис Меленберг. Видеообращение директора Boeing опубликовано в его Twitter.
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Завершено последнее летное испытание обновленного ПО для Boeing 737 MAX
Комсомольская правдавчера в 22:13
Состоялось последнее перед сертификацией летное испытание «Боинг-737 макс» с обновленным ПО
Эхо Москвывчера в 22:08
Авиационное управление США сочло новое ПО для 737 MAX «пригодным для использования»
РЕН ТВ16 апреля в 16:53
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
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