Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту НорильскаТАСС 04:10
Самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Норильска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Происшествия
Посол США в РФ выразил соболезнования семьям погибших в Шереметьево
Посол США в России Джон Хантсман выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб при аварийной посадке пассажирского воздушного судна в московском аэропорту «Шереметьево».
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СК РФ опубликовал видеокадры из салона сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ-100. На них видно, что он выгорел полностью.
Обновлено в 04:26
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Радиоактивные элементы появились благодаря взрыву нейтронных звезд
Обновлено 04 мая в 17:47
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
В Интернете появились видеокадры, снятые в аэропорту Шереметьево – в диспетчерской.
Обновлено в 06:43
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Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
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В России вступили в силу новые правила диспансеризации
В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
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Политика
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Происшествия
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Песков ответил на вопрос об объявлении траура по жертвам SSJ-100
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Обновлено в 04:18
Космос
В Челябинске расскажут о мусоре с космической точки зрения
Обновлено в 06:28
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После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Участник Казанского марафона умер во время забега
В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Политика
Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подаст в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:41
Происшествия
На Украине автомобиль с 23 туристами упал в реку
На Украине автомобиль, в котором находились 23 туриста, упал в реку. Инцидент произошёл в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 06:01
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
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Армия и оружие
В омском учебном центре ВДВ введут в эксплуатацию три казармы
На сегодня минобороны планирует ввести в эксплуатацию четыре казармы на территории учебного центра ВДВ.
Обновлено в 04:08
Общество
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Общество
Россиян позвали на субботник по сбору человеческих останков
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Кино
Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»
Поклонники «Фантастических тварей» дали весьма высокую оценку игре Джонни Деппа: его Грин-де-Вальд и вправду вышел очень убедительным.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Забайкалье проверят информацию о драке с участием полицейских
Руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки распространенной местными СМИ информации о драке с "якобы участием сотрудников полиции".
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50