Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту НорильскаТАСС 04:10

Самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Норильска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Boeing с пассажирами выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске

РБК04:32

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

ТАСС04:10

Boeing-737 выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту Норильска

Интерфакс03:53

При посадке в Норильске Boeing выкатился за ВПП, сообщил источник

РИА Новости03:51

В Норильске Boeing выкатился за пределы ВПП

Московский Комсомолец04:03

Пассажирский «Боинг» выкатился за пределы полосы при посадке в Норильске

Эхо Москвы04:00

Boeing выкатился за пределы ВПП в Норильске

Коммерсантъ03:54
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Происшествия

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Город краевого подчинения Красноярского края. Административный центр городского округа город Норильск. Расположен на севере края к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея и в 1500 км севернее Красноярска. Норильск - самый северный в мире город с постоянным населением более 150 000 жителей.
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