Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту НорильскаГазета.Ru 03:57
Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево выжили 37 человек
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Опубликованы кадры из салона сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
СК РФ опубликовал видеокадры из салона сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ-100. На них видно, что он выгорел полностью.
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Происшествия
Названа причина возгорания SSJ-100
Обновлено в 04:42
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской области
В самолете, который сгорел в Шереметьево накануне вечером, погибли 26 жителей Мурманской области.
Обновлено в 04:26
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Обновлено вчера в 07:30
Спорт
Самойлов показал владение всеми четверными прыжками
На своей странице в «Инстаграме» Самойлов опубликовал видео, на котором демонстрирует владение четверными флипом, лутцем, риттбергером, сальховом и тулупом.
Обновлено в 04:51
Авто
УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»
Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Экономика
Россельхозбанк снова не выплачивает компенсации по вкладам
Сегодня, 6 мая 2019 года, стало известно, что АО «Россельхозбанк» отказывает вкладчикам АО «Тройка-Д Банк» (лицензия отозвана 17 апреля 2019 года) в выдаче страховых компенсаций по вкладам и предлагает им обратиться после 18 мая.
Обновлено в 01:04
Футбол
Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену
По сообщению Don Balon, Месси хотел бы, чтобы в ближайшее трансферное окно клуб приобрел голкипера, центрального защитника и форварда.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Американские журналисты указали на способность России сокрушить США
Журналисты американского издания считают, что при подсчетах нет необходимости переводить российский рубль в американский доллар, поскольку Москва не приобретает основную массу вооружений на Западе.
Обновлено в 05:34
Кино
Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд
Фильм «Мстители: Финал» за два уикенда собрал рекордные $2,189 млрд.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не видит препятствий для назначения инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 02:49
Авто
Shelby представила спецверсию Mustang GT-S
Машины Mustang GT-S, выпущенные для прокатной компании Sixt, смогут похвастаться фирменными дисками Shelby, тормозами от Brembo, а также специальными настройками подвески.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Колокольцев заявил о снижении числа дел по статье о репостах в 25 раз
В декабре 2018 г. президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России об экстремизме.
Обновлено в 04:13
Происшествия
СМИ: На счету cгоревшего в «Шереметьево» самолета Superjet значился один серьезный сбой
Журналисты выяснили, что до катастрофы в «Шереметьево» на счету у самолета Sukhoi Superjet 100 был лишь один серьезный технический сбой — в январе 2018 года.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет
Жительница Мурманска сдала билеты 3 мая, за два дня до трагедии.
Обновлено вчера в 23:21
Спорт
Шубодерова: у Тутберидзе невозможно кататься
Обновлено в 05:06
Политика
В Луганске открылся пункт по приёму документов на гражданство России
Первый в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приёму документов жителей республики, которые намерены получить российское гражданство, открылся в Луганске.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
Обновлено вчера в 18:57
Политика
В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Авто
Полностью электрический Porsche Taycan сняли без камуфляжа
Появились новые более четкие шпионские фото предстоящего электрокара Porsche Taycan.
Обновлено вчера в 06:07
Экономика
Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 1,9%
Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в апреле 2019 года, по оперативной информации, составила 107,1 млн т, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:02