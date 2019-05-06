Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту НорильскаГазета.Ru 03:57

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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В Норильске Boeing выкатился за пределы ВПП

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Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

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