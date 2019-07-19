Экономика
Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХРИА Новости 19:01
Авиастроительная корпорация Boeing во II квартале 2019 года потеряет 5,6 миллиарда долларов в связи с прекращением полетов самолетов модели 737 МАХ.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:42, Вашингтон
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