Авиастроительная корпорация Boeing во II квартале 2019 года потеряет 5,6 миллиарда долларов в связи с прекращением полетов самолетов модели 737 МАХ.

Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ

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