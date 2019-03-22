Происшествия
Boeing теряет контракты после крушения 737 MAXПолитРоссия 05:30
Garuda направила "Боингу" письмо, в котором говорится, что у клиентов индонезийской компании нет доверия к Boeing 737 Max 8. Официальный представитель "Гаруда" Ихсан Розан рассказал журналистам, что в своем послании они просят Boeing отменить заказ на оставшиеся 49 самолетов.
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Политика
Рогозин объявил о вступлении России в космическую гонку
Генеральный директор корпорации «Роскосмос» сообщил, что Россия вступает в космическую гонку с другими государствами.
Обновлено в 07:47
Политика
Проверку Росгеологии продлили до середины апреля
Проверка Росгеологии продлена до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова назначен его заместитель Сергей Сучков, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 07:25
Футбол
Дзюба объяснил поражение от сборной Бельгии
Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что его команда проиграла сборной Бельгии со счетом 3:1, так как у россиян нет своего Эдена Азара.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске
В МВД по Республике Татарстан подтвердили гибель полицейского в результате ножевого ранения.
Обновлено в 05:44
Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
С этого года все затраты государства на создание "Роснано" возвращены.
Обновлено в 06:20
Политика
Порошенко получил список захваченных храмов УПЦ
Президент Украины Петр Порошенко получил от предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия список храмов УПЦ, захваченных сторонниками "новой церкви", передает РИА Новости.
Обновлено в 07:17
Политика
Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman
Обновлено в 06:04
Кино
Walt Disney закрывает студию Fox 2000
Компания Walt Disney планирует закрыть студию Fox 2000. Это одно из подразделений 21st Century Fox.
Обновлено в 08:34
Экономика
Бедность в России рекордно снизилась
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в России сократилось до 12,9% (18,9 млн человек).
Обновлено в 06:55
Общество
Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора
Обновлено в 06:11
Общество
Кобылкин рассказал о состоянии осмотренных в «китовой тюрьме» косаток
Состояние 10 осмотренных косаток в "китовой тюрьме" в Приморье оценивается как неплохое, сообщил журналистам глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.
Обновлено в 08:01
Здоровье
Эксперт ВОЗ озвучил рекомендации по дневной норме потребления воды
Эксперт ВОЗ озвучил рекомендации относительно дневной нормы потребления воды.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Юрий Борисов рассказал о судьбе гособоронзаказа на самолеты Ил-476
По словам вице-премьера, Минобороны рассматривает Ил-476 в качестве основного самолета военно-транспортной авиации, и намерено до 2030 года закупить более сотни таких машин, не считая топливозаправщиков, которые также создаются на базе Ил-476.
Обновлено в 01:15
Интернет
Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде
Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде.
Обновлено в 00:05
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Политика
США обеспокоены изменениями в уставе «Нафтогаза»
США обеспокоены возможными последствиями внесения изменений в устав «Нафтогаза Украины», говорится в сообщении американского посольства на Украине.
Обновлено в 08:28
Космос
NASA обнаружило на Марсе человекоподобную «мумию»
Марсианский ровер Opportunity запечатлел на камеру необычный объект, который внешне напоминает человекоподобную «мумию».
Обновлено вчера в 04:13
Общество
Панин назвал «хайпом» заявление на него за слова о РФ
Назвав Российскую Федерацию "грязной, уголовной и гомофобной" страной, российский актер Алексей Панин снова оказался в центре скандала, который на этот раз может обернуться для него уголовным преследованием.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей
Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено в 05:52
Авто
Китайцы создали водородный хэтчбек с запасом хода больше 1000 км
Обновлено в 06:01
Происшествия
Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве
Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы.
Обновлено в 07:10
Футбол
Гол Пентека принес Польше победу над Австрией в отборе Евро-2020
Сборная Австрии на своем поле проиграла Польше (0:1) в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах
Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.
Обновлено в 07:30
Политика
Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины
Обновлено в 07:54
Политика
КПРФ попросила ВС опротестовать отказ Грудинину в депутатском мандате
Ранее Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ принял решение передать депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова, Грудинину.
Обновлено в 07:28
Футбол
Федоров покинул пост гендиректора «Динамо»
Пресс-служба "Динамо" сообщила о решении досрочно прекратить полномочия генерального директора клуба Сергея Федорова.
Обновлено в 05:14
Единоборства
Тайсон Фьюри определился с соперником на предстоящий бой
Обновлено в 07:15
Единоборства
Усик 18 мая проведет бой с Такамом в тяжелом весе
Обновлено в 06:21
Происшествия
Найдена таинственная гробница доримской Британии
Обновлено в 08:20