Boeing теряет контракты после крушения 737 MAXПолитРоссия 05:30

Garuda направила "Боингу" письмо, в котором говорится, что у клиентов индонезийской компании нет доверия к Boeing 737 Max 8. Официальный представитель "Гаруда" Ихсан Розан рассказал журналистам, что в своем послании они просят Boeing отменить заказ на оставшиеся 49 самолетов.

Политика Рогозин объявил о вступлении России в космическую гонку Генеральный директор корпорации «Роскосмос» сообщил, что Россия вступает в космическую гонку с другими государствами.

Политика Проверку Росгеологии продлили до середины апреля Проверка Росгеологии продлена до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова назначен его заместитель Сергей Сучков, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Футбол Дзюба объяснил поражение от сборной Бельгии Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что его команда проиграла сборной Бельгии со счетом 3:1, так как у россиян нет своего Эдена Азара.

Происшествия В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске В МВД по Республике Татарстан подтвердили гибель полицейского в результате ножевого ранения.

Политика Порошенко получил список захваченных храмов УПЦ Президент Украины Петр Порошенко получил от предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия список храмов УПЦ, захваченных сторонниками "новой церкви", передает РИА Новости.

Кино Walt Disney закрывает студию Fox 2000 Компания Walt Disney планирует закрыть студию Fox 2000. Это одно из подразделений 21st Century Fox.

Экономика Бедность в России рекордно снизилась Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в России сократилось до 12,9% (18,9 млн человек).

Общество Кобылкин рассказал о состоянии осмотренных в «китовой тюрьме» косаток Состояние 10 осмотренных косаток в "китовой тюрьме" в Приморье оценивается как неплохое, сообщил журналистам глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.

Армия и оружие Юрий Борисов рассказал о судьбе гособоронзаказа на самолеты Ил-476 По словам вице-премьера, Минобороны рассматривает Ил-476 в качестве основного самолета военно-транспортной авиации, и намерено до 2030 года закупить более сотни таких машин, не считая топливозаправщиков, которые также создаются на базе Ил-476.

Интернет Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Политика США обеспокоены изменениями в уставе «Нафтогаза» США обеспокоены возможными последствиями внесения изменений в устав «Нафтогаза Украины», говорится в сообщении американского посольства на Украине.

Космос NASA обнаружило на Марсе человекоподобную «мумию» Марсианский ровер Opportunity запечатлел на камеру необычный объект, который внешне напоминает человекоподобную «мумию».

Общество Панин назвал «хайпом» заявление на него за слова о РФ Назвав Российскую Федерацию "грязной, уголовной и гомофобной" страной, российский актер Алексей Панин снова оказался в центре скандала, который на этот раз может обернуться для него уголовным преследованием.

Шоу-бизнес Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.

Происшествия Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы.

Футбол Гол Пентека принес Польше победу над Австрией в отборе Евро-2020 Сборная Австрии на своем поле проиграла Польше (0:1) в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Экономика Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.

Политика КПРФ попросила ВС опротестовать отказ Грудинину в депутатском мандате Ранее Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ принял решение передать депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова, Грудинину.