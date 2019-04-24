Экономика
Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAXРБК 12:19
Сокращение объемов производства лайнеров Boeing 737 MAX после крушения самолетов, принадлежавших авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines, приведет к увеличению расходов авиастроительной компании на $1 млрд. Об этом говорится в презентации Boeing, предназначенной для инвесторов.
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Наука
Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека
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Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено в 17:05
Политика
Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в 67 млн рублей
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на распространяющиеся в Сети слухи о его зарплате.
Обновлено в 11:47
Экономика
АЛРОСА выплатит рекордные в истории компании дивиденды
Набсовет АЛРОСА рекомендовал выплатить дивиденды за II полугодие 2018 года в размере 30,3 млрд рублей.
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Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
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Шоу-бизнес
5 провальных платьев звезд с церемонии TIME 100 Gala
На красную дорожку вышли и звезды, попавшие в топ-лист, и приглашенные знаменитости.
Обновлено в 00:43
Наука
Палеонтологи открыли динозавра, постоянно ходившего на цыпочках
Австралийские ученые нашли намеки на то, что ретозавр, один из крупнейших травоядных четвероногих динозавров Гондваны, все время ходил на цыпочках, несмотря на массу в 24 тонны.
Обновлено вчера в 07:56
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Кино
Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ
Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Собчак наведалась к Бузовой в ресторан и довела ее до слез
Телеведущая Ксения Собчак в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено в 13:36
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено в 13:57
Происшествия
СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя
СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:50
Религия
Страстной Четверг: Бог моет ноги людям
Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07
Здоровье
Боль в спине может сигнализировать о поражении внутренних органов
К боли в спине может приводить неправильный образ жизни.
Обновлено в 12:50
Здоровье
13 самых популярных вопросов родителей про антигистаминные препараты
Узнайте, в каких случаях назначают антигистаминные препараты, можно ли их пить для профилактики, бывает ли зависимость от них и другие важные о факты об этих лекарствах.
Обновлено в 17:30
Политика
Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в Забайкалье
Президент России Владимир Путин прибыл в Читу, где проведет совещание в связи с ситуацией с природными пожарами в регионе.
Обновлено в 18:28
Политика
Путин назвал сверхзадачу российской экономики
Владимир Путин отметил, что изменения в структуре российской экономики необходимы для обеспечения ее развития на перспективу.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России
Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.
Обновлено в 11:02
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Происшествия
Несколько машин загорелись на северо-востоке Москвы
На площадке в районе дома 27а на Алтуфьевском шоссе в Москве загорелись несколько автомобилей, четыре бытовки и одноэтажное нежилое здание.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес
Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях
Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
Обновлено в 10:27
Космос
Boeing выловил Starliner из воды
Компания Boeing провела испытания, в ходе которых имитировалось спасение пилотируемого космического корабля Starliner из воды в сложных условиях.
Обновлено в 13:47
Политика
Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»
Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в серии с «Басконией»
ЦСКА провел третий матч серии плей-офф баскетбольной евролиги с испанской "Басконией".
Обновлено в 16:48
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Авто
Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп
YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.
Обновлено в 11:19