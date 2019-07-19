Экономика
Boeing потеряла $5,6 млрд прибыли из-за проблем с 737 MAXЖурналистская правда вчера в 03:43
Выручка и прибыль компании Boeing до налогообложения сократится на 5,6 млрд долларов в этом квартале из-за проблем с 737 MAX В этом квартале Boeing Co. потеряла 5,6 млрд долларов прибыли из-за проблем с самолётом Boeing 737 MAX.
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Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
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«КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.
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Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено вчера в 12:00
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Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 08:10
Футбол
Семин убежден, что Гилерме принесет еще много пользы ФК «Локомотив»
Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин считает, что вратарь Маринато Гилерме, подписавший новый контракт, принесет еще много пользы московской команде.
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В Японии объявили наивысший уровень опасности из-за ливней
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Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Госдума повысила НДС на пальмовое масло Льготное налогообложение распространенного пищевого продукта отменено якобы по просьбам трудящихся.
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Король Ночи из «Игры престолов» раскрыл тайну своей смерти
Напомним, что Король Ночи был убит в финальном сезоне сериала «Игра престолов». Его смерть вызвала массу споров между поклонниками ленты.
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Голкипер хозяев Антон Митрюшкин провел первый официальный матч с ноября 2017 года и пропустил четыре гола.
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Завершился матч второго тура первенства России среди молодежных команд. Спартак на выезде обыграл Ростов 3:1.
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Обновлено вчера в 18:46
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Дрожащая Меркель спешно уходит в отпуск
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Наука
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Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Путин прокомментировал план Медведчука по Донбассу
Президент России Владимир Путин прокомментировал план Медведчука по Донбассу, российский лидер отметил, что деталей его плана не знает.
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