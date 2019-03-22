Происшествия

Boeing потерял контракт на поставку самолетов 737 Max 8 в ИндонезиюЕвразия Daily 03:28

Индонезийская авиакомпания Garuda обратилась к Boeing с просьбой отменить контракт на поставку ей 49 самолетов серии 737 Max 8, передает портал Detik News. Перевозчик все еще верит в надежность машин этой серии, но пассажиры потеряли к ней доверие из-за двух авиакатастроф за последние полгода.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Boeing потерял многомиллиардный контракт. Как отреагировал рынок?

РБК07:53

Индонезия первой разорвала контракт с Boeing после крушения 737 MAX

Газета.Ru04:09

Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max

Российская газета00:29

Garuda Indonesia отменила заказ на закупку 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8

Коммерсантъ01:16

Индонезийский перевозчик аннулировал заказ на 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8

Интерфакс01:03

Boeing лишился контракта на миллиарды долларов после крушения в Африке

Lenta.ru01:17

AFP: авиакомпания Garuda Indonesia отменила заказ на закупку 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8

ТАССвчера в 23:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Спорт

Ученица Тутберидзе первой в истории выполнила сложнейший прыжок на ЧМ

Обновлено в 08:54
Политика

Украина теряет шансы на транзит российского газа через свою территорию

Как заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, «Газпром» направил уведомления странам, в которых говорится о том, что с начала 2020 года транзит через территорию Украины прекращается.
Обновлено вчера в 12:53
Экономика

Набиуллина: производители жертвуют маржой из-за повышения НДС

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Производители жертвуют частью маржи для сохранения клиентов на фоне повышения НДС, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 11:36
Политика

В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Фанат Трампа сознался в рассылке бомб политикам

Фанат президента США Дональда Трампа Цезарь Сэйок, обвиняемый в рассылке взрывных устройств американским политикам и чиновникам, сознался в содеянном.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Вице-мэра Майкопа задержали за взятку

Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27

Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
Политика

Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти

Обновлено вчера в 04:55
Наука

Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма

Научные специалисты Института Скриппса в США успешно апробировали на крысах новый способ терапии алкогольной зависимости, который они сами охарактеризовали как «революционный метод лечения алкоголизма в любой форме».
Обновлено 19 марта в 14:16
Политика

ООН: статус Голанских высот остается неизменным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности — прямое нарушение решений ООН, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:05
Политика

Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода

По данным ВЦИОМ, на неделе с 11 по 17 марта работу главы государства одобряли 65,3%, что является максимальным показателем за последние шесть месяцев.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Анастасии Волочковой подарили шубу за миллион

По словам Волочковой, бойфренду было нежалко потратить большую сумму денег на шубу, ведь она предназначалась для его любимой женщины.
Обновлено в 11:30
Космос

Астронавты NASA вышли в космос с борта МКС для замены аккумуляторов

Американские астронавты в пятницу, 22 марта, вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы.
Обновлено в 08:35
Происшествия

СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах

12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
Обновлено в 12:17
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Футбол

Влашич – о своем будущем в ЦСКА: «Все решится после молодежного Евро»

Решение о моем будущем – останусь я в ЦСКА или нет – будет приниматься только после этого. Посмотрим, возможны разные варианты.
Обновлено в 08:32
Общество

МВД в разы сократило список опасных пород собак

Обновлено вчера в 16:50
Общество

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Происшествия

Томский районный суд ушел в отставку в полном составе

Молчановский районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку, следует из результатов заседания квалификационной коллегии.
Обновлено в 11:57
Транспорт

«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом

По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Спорт

Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10

В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Общество

Андрей Малахов посетил перевал Дятлова

Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Леди Гага начала отношения со звездой Marvel Джереми Реннером

Леди Гага достаточно много времени проводит в компании звезды Marvel Джереми Реннера.
Обновлено в 12:00
Авто

Марка Skoda отчиталась и поделилась планами на год

Продажи бьют рекорды пятый год подряд, за 2018-й по всему миру реализовано 1 253 700 автомобилей (+4,4%), причём в России самый большой рост (+30,7%), а в Европе и Китае одинаковый (+4,9%). Однако без проблем тоже не обошлось.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГ

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 13:18
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Авто

Skoda представила еще одну «фишку» серии Simply Clever

Зонтиками в дверях и скребком для льда на крышке заправочной горловины, с помощью которого можно проверить глубину протектора шин, уже мало кого удивишь. и теперь инженеры Skoda придумали, как можно доработать горловину бачка стеклоочистительной жидкости.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»

Россия и Сирия призывают международное сообщество поддержать идею ликвидации лагеря "Рукбан" и просят Иорданию присоединиться к процессу возвращения беженцев, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
Обновлено вчера в 03:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boeing 737 MAX
Пассажирский самолёт
Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное