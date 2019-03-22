Происшествия
Boeing потерял контракт на поставку самолетов 737 Max 8 в ИндонезиюЕвразия Daily 03:28
Индонезийская авиакомпания Garuda обратилась к Boeing с просьбой отменить контракт на поставку ей 49 самолетов серии 737 Max 8, передает портал Detik News. Перевозчик все еще верит в надежность машин этой серии, но пассажиры потеряли к ней доверие из-за двух авиакатастроф за последние полгода.
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Политика
Украина теряет шансы на транзит российского газа через свою территорию
Как заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, «Газпром» направил уведомления странам, в которых говорится о том, что с начала 2020 года транзит через территорию Украины прекращается.
Обновлено вчера в 12:53
Экономика
Набиуллина: производители жертвуют маржой из-за повышения НДС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Производители жертвуют частью маржи для сохранения клиентов на фоне повышения НДС, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 11:36
Политика
В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Фанат Трампа сознался в рассылке бомб политикам
Фанат президента США Дональда Трампа Цезарь Сэйок, обвиняемый в рассылке взрывных устройств американским политикам и чиновникам, сознался в содеянном.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Вице-мэра Майкопа задержали за взятку
Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27
Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти
Обновлено вчера в 04:55
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Научные специалисты Института Скриппса в США успешно апробировали на крысах новый способ терапии алкогольной зависимости, который они сами охарактеризовали как «революционный метод лечения алкоголизма в любой форме».
Обновлено 19 марта в 14:16
Политика
ООН: статус Голанских высот остается неизменным
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности — прямое нарушение решений ООН, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:05
Политика
Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода
По данным ВЦИОМ, на неделе с 11 по 17 марта работу главы государства одобряли 65,3%, что является максимальным показателем за последние шесть месяцев.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой подарили шубу за миллион
По словам Волочковой, бойфренду было нежалко потратить большую сумму денег на шубу, ведь она предназначалась для его любимой женщины.
Обновлено в 11:30
Космос
Астронавты NASA вышли в космос с борта МКС для замены аккумуляторов
Американские астронавты в пятницу, 22 марта, вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы.
Обновлено в 08:35
Происшествия
СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах
12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
Обновлено в 12:17
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Футбол
Влашич – о своем будущем в ЦСКА: «Все решится после молодежного Евро»
Решение о моем будущем – останусь я в ЦСКА или нет – будет приниматься только после этого. Посмотрим, возможны разные варианты.
Обновлено в 08:32
Общество
МВД в разы сократило список опасных пород собак
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Происшествия
Томский районный суд ушел в отставку в полном составе
Молчановский районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку, следует из результатов заседания квалификационной коллегии.
Обновлено в 11:57
Транспорт
«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом
По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Спорт
Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10
В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Общество
Андрей Малахов посетил перевал Дятлова
Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Леди Гага начала отношения со звездой Marvel Джереми Реннером
Леди Гага достаточно много времени проводит в компании звезды Marvel Джереми Реннера.
Обновлено в 12:00
Авто
Марка Skoda отчиталась и поделилась планами на год
Продажи бьют рекорды пятый год подряд, за 2018-й по всему миру реализовано 1 253 700 автомобилей (+4,4%), причём в России самый большой рост (+30,7%), а в Европе и Китае одинаковый (+4,9%). Однако без проблем тоже не обошлось.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГ
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 13:18
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Авто
Skoda представила еще одну «фишку» серии Simply Clever
Зонтиками в дверях и скребком для льда на крышке заправочной горловины, с помощью которого можно проверить глубину протектора шин, уже мало кого удивишь. и теперь инженеры Skoda придумали, как можно доработать горловину бачка стеклоочистительной жидкости.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»
Россия и Сирия призывают международное сообщество поддержать идею ликвидации лагеря "Рукбан" и просят Иорданию присоединиться к процессу возвращения беженцев, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
Обновлено вчера в 03:28