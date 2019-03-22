Происшествия
Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в ИндонезиюВедомости 01:13
Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
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Футбол
Головин получил вторую красную карточку в карьере
На 91-й минуте хавбек "Монако" заработал вторую желткую карточку.
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Происшествия
В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату
В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Общество
Текслер озвучил первые претензии к РМК
Ожидалось, что первую поездку в ранге губернатора Текслер совершит по Челябинску, однако он вместо этого поехал к Коркинскому разрезу.
Обновлено в 03:05
Политика
Япония выразила протест Китаю из-за бурения месторождений газа
Власти Японии заявили протест Китаю из-за бурения газа в Восточно-Китайском море в одностороннем порядке.
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Хоккей
Барбашев оформил хет-трик и стал главной звездой дня в НХЛ
Русский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев впервые в карьере оформил хет-трик и стал первой звездой дня в НХЛ.
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Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии
Действия НАТО в Югославии были связаны с желанием альянса продвинуться на восток - к границам России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
Обновлено вчера в 05:58
Авто
Названы автомобили, которые легче всего угнать
Эксперт добавил, что таким образом автомобиль можно угнать за несколько секунд.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
В Казахстане пресекли митинги оппозиции против переименования Астаны
Сотрудники полиции Казахстана в пятницу пресекли несанкционированные массовые мероприятия оппозиционеров в Астане и Алма-Ате, требовавших демократических реформ и протестующих против переименования казахстанской столицы, десятки человек задержаны, передают корреспонденты РИА Новости.
Обновлено в 02:49
Общество
В Самарской области предложили отчислять из детсадов за прогулы
Министерство образования и науки Самарской области предложило рассмотреть возможность отчисления детей, которые долго не посещают дошкольные образовательные учреждения без уважительных причин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарской губернской думы.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Появилось видео с места нападения на полицейского в Нижнекамске
Появились первые кадры с места ЧП, произошедшего в Нижнекамске в пятницу утром около здания УМВД России по Нижнекамскому району.
Обновлено в 03:03
Энергетика
Правительство заморозило цены на бензин до лета
По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Культура
Траволта назвал любимых представителей русского искусства
Американский актёр Джон Траволта во время визита в Москву рассказал о своих любимых представителях русского искусства.
Обновлено в 01:57
Общество
Специалисты осматривают косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье
Обновлено 20 марта в 13:08
Наука
Доказана эффективность голодания в продлении жизни
Ученые Гарвардской медицинской школы (США) выяснили, почему снижение употребления калорий продлевает жизнь.
Обновлено в 00:36
Культура
Музей Победы объявил прием работ на поэтический конкурс имени Андрея Дементьева
Торжественная церемония награждения пройдет в Музее Победы 16 июля 2019 года, она приурочена ко дню рождения Андрея Дементьева.
Обновлено в 02:04
Общество
Правительство утвердило новые правила целевого обучения
Правительство России утвердило новые правила целевого обучения в высших и средних учебных заведениях, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 02:24
Политика
Венгрия получит газ из России в обход Украины
Глава Минэнерго России Александр Новак в свою очередь отмечал, что из-за ветхости газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, например, Ямал — Европа и "Северный поток — 1". При этом президент России Владимир Путин в августе 2018 года говорил, что транзит газа через Украину будет сохранен.
Обновлено в 03:26
Экономика
Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%
Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. — до $448 млн.
Обновлено в 03:58
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»
Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии».
Обновлено в 03:41
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
В Москве неизвестный попытался ограбить не работающий с наличными банк
Неизвестный в маске ворвался в отделение одного из банков на севере Москвы и попытался ограбить его, угрожая пистолетом.
Обновлено в 02:22
Здоровье
Более 500 операций с помощью гольмиевого лазера выполнили в Воскресенске
Почти 540 операций с помощью гольмиевого лазера [разрушает любые виды камней, не вызывает ожогов и тепловых травм — прим. ред.] выполнили в Воскресенске.
Обновлено вчера в 04:02
Здоровье
Диетолог Минздрава посоветовал россиянам принимать витамины в пост
Диетолог Минздрава России Виктор Тутельян посоветовал россиянам, соблюдающим пост, принимать больше витаминов.
Обновлено в 03:12
Религия
23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу
Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
Обновлено 20 марта в 06:53
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17