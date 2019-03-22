Происшествия

Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в ИндонезиюВедомости 01:13

Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
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AFP: авиакомпания Garuda Indonesia отменила заказ на закупку 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8

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