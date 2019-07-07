Происшествия
Саудовская авиакомпания передумала покупать Boeing 737 MAXРоссийская газета вчера в 21:53
Бюджетная авиакомпания Саудовской Аравии Flyadeal, собиравшаяся купить 50 самолетов Boeing 737 MAX, отказалась от этой идеи. Вместо американских лайнеров будут приобретены европейские - Airbus А-320. Первые 30 самолетов данного типа поступят в 2021 году.
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Происшествия
Еще 14 россиян не пустили в Мексику
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико, россияне прилетели рейсом компании Nordwind.
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Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
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ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
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Происшествия
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Происшествия
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Следователи проводят проверку по факту нападения жителя Саратова на сотрудника полиции, которого тот избил антенной от автомобиля ДПС, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
Обновлено вчера в 16:24
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45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде
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Происшествия
Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье
В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Эгилс Левитс вступит в должность президента Латвии
В Латвии состоится инаугурация нового президента. Эгилс Левитс принесет присягу перед парламентом и официально вступит в должность.
Обновлено вчера в 19:47
Общество
Беглов поздравил петербуржцев с праздником семьи, любви и верности
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Обновлено вчера в 09:24
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Строительство кузбасского автобана подошло к завершающему этапу
Работы по строительству кузбасского автобана перешли в завершающую стадию. Об этом рассказал глава региона Сергей Цивилёв.
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Сборная Мексики выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ
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Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено вчера в 09:05
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Мальчик из многодетной семьи запутался головой в колготках и погиб
Несчастный случай произошел дома, предположительно мальчик запутался головой в колготках.
Обновлено вчера в 15:48
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В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского
В Сети появилось видео, снятое на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, где президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
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В Южно-Сахалинске побывала делегация депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
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Обновлено вчера в 21:32
Экономика
В Росстате назвали самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты
По итогам 2018 года самыми подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, цены на них поднялись на 73,6% и 72,8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
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В Турции произошел взрыв на азотном заводе
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Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
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В Иркутской области остаются подтопленными два населенных пункта
Город Тулун и поселок Октябрьский Чунского района остаются подтопленными в Приангарье, сообщает ГУМЧС региона.
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