Происшествия
Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAXИзвестия 12:53
Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News. От покупки воздушных судов этой модели отказался лоукостер Flyadeal из Саудовской Аравии.
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Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Кино
20-летний актер Disney умер от приступа во сне
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала фигуру на пляже
Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
США призвали Германию отправить свои войска в Сирию
США призывают Германию отправить на северо-восток Сирии наземные войска для частичной замены американских войск, сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Здоровье
Больше сна и меньше Интернета. Полезные советы от невролога ГКБ № 17 ЗАО
В ГКБ № 17 в июне прошли «Дни открытых дверей». Жителей Солнцева консультировала невролог Ирина Пимонова.
Обновлено в 16:24
Транспорт
Сергей Цивилев рассказал о строительстве кузбасского автобана
Строительство кузбасского автобана идёт по графику и находится на завершеющем этапе.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Футбол
Месси могут отстранить от игр за сборную на два года
Обновлено в 16:35
Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено в 21:56
Политика
Samtiden (Швеция): СМИ показывают мертвых детей ради пропаганды (Samtiden)
Главная причина, почему ведущие СМИ теряют уважение и аудиторию — это беспардонное вранье.
Обновлено в 22:18
Футбол
Женская сборная США стала чемпионом мира по футболу
Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину
Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.
Обновлено в 09:35
Общество
Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 22:05
Политика
Путь в будущее: Германия объяснила потребность в «Северном потоке -2»
"Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет", - заявил министр экономики.
Обновлено в 22:22
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Жанна Фриске: Счастье любит тишину
Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными.
Обновлено в 18:00
Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 22:16
Армия и оружие
Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено в 03:23
Общество
ЦПК усомнился в объективности суда против военных строителей
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) готовится снова подать в суд на военных строителей, ремонтировавших гидролабораторию для тренировок космонавтов, поскольку категорически не согласен с решением двух предыдущих судебных инстанций.
Обновлено в 20:07
Экономика
Владелец ПИК выделяет рабочие места
В новое направление намерен инвестировать основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев.
Обновлено в 17:59
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Футбол
Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»
Защитник голландского "Аякса" Маттейс де Лигт близок к переходу в итальянский "Ювентус", сообщает Sport24.
Обновлено в 21:23
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
Семья Бута прилетит в США в сентябре
Семья предпринимателя Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, прилетит в США 8 сентября.
Обновлено в 20:40