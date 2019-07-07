Происшествия

Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAXИзвестия 12:53

Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News. От покупки воздушных судов этой модели отказался лоукостер Flyadeal из Саудовской Аравии.
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Первая авиакомпания отказалась от Boeing 737 Max

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Катастрофы Boeing: саудовская Flyadeal первой отказалась от 737 MAX

Вести.Ru14:07

Саудовская авиакомпания отказалась от приобретения самолетов Boeing 737 MAX

РИА Новости13:27

Саудовская авиакомпания отказалась от покупки 30 самолетов Boeing 737 MAX

РБК16:43

Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX

Известия12:53

Boeing лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max

Газета.Ru12:12

«Боинг» лишился контракта на поставку тридцати самолетов 737 Max

Интерфакс11:59
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Политика

«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
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20-летний актер Disney умер от приступа во сне

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Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

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Анна Нетребко показала фигуру на пляже

Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.
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Зеленский заявил о планах восстановить мост у Станицы Луганской

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Армия и оружие

США призвали Германию отправить свои войска в Сирию

США призывают Германию отправить на северо-восток Сирии наземные войска для частичной замены американских войск, сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Здоровье

Больше сна и меньше Интернета. Полезные советы от невролога ГКБ № 17 ЗАО

В ГКБ № 17 в июне прошли «Дни открытых дверей». Жителей Солнцева консультировала невролог Ирина Пимонова.
Обновлено в 16:24
Транспорт

Сергей Цивилев рассказал о строительстве кузбасского автобана

Строительство кузбасского автобана идёт по графику и находится на завершеющем этапе.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Футбол

Месси могут отстранить от игр за сборную на два года

Обновлено в 16:35
Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено в 21:56
Политика

Samtiden (Швеция): СМИ показывают мертвых детей ради пропаганды (Samtiden)

Главная причина, почему ведущие СМИ теряют уважение и аудиторию — это беспардонное вранье.
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Футбол

Женская сборная США стала чемпионом мира по футболу

Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0.
Обновлено в 13:04
Общество

Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших

Обновлено в 21:15
Происшествия

Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину

Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.
Обновлено в 09:35
Общество

Названы регионы России с самыми высокими доходами населения

Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 22:05
Политика

Путь в будущее: Германия объяснила потребность в «Северном потоке -2»

"Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет", - заявил министр экономики.
Обновлено в 22:22
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией завершается

Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес

Жанна Фриске: Счастье любит тишину

Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными.
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Экономика

Алкоэнергетики вернут в российские магазины

В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 22:16
Армия и оружие

Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено в 03:23
Общество

ЦПК усомнился в объективности суда против военных строителей

Центр подготовки космонавтов (ЦПК) готовится снова подать в суд на военных строителей, ремонтировавших гидролабораторию для тренировок космонавтов, поскольку категорически не согласен с решением двух предыдущих судебных инстанций.
Обновлено в 20:07
Экономика

Владелец ПИК выделяет рабочие места

В новое направление намерен инвестировать основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев.
Обновлено в 17:59
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
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Футбол

Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»

Защитник голландского "Аякса" Маттейс де Лигт близок к переходу в итальянский "Ювентус", сообщает Sport24.
Обновлено в 21:23
Политика

Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика

Семья Бута прилетит в США в сентябре

Семья предпринимателя Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, прилетит в США 8 сентября.
Обновлено в 20:40
Армия и оружие

Появилось видео эффектного выступления Ту-22М на параде в Белоруссии

Обновлено в 08:28
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