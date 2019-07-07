Происшествия
Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAXИзвестия 12:53
Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News. От покупки воздушных судов этой модели отказался лоукостер Flyadeal из Саудовской Аравии.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:32, Вашингтон
Культура
Загитова не смогла прийти на фестиваль из-за тренировок
Обновлено в 09:27
Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией
Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 15:40
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 05:34
Наука
Сердца черепах могут адаптироваться, чтобы выжить без кислорода
Чтобы выяснить, что происходит на клеточном уровне в организме этих рептилий, исследователи изучили группу молодых обычных каймановых черепах (Chelydra serpentina), половина из которых развивалась при нормальном содержании кислорода (21 процент), а половина росла при 10 процентах этого газа в атмосфере.
Обновлено вчера в 10:30
Игры
Ролевую выживалку Digimon Survive отложили на 2020 год
Ролевая стратегия с элементами выживания Digimon Survive выйдет на РС, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
Обновлено в 10:35
Энергетика
«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России
В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Украина хочет купить оружие в США
Министерство обороны Соединённых Штатов получило заявку от властей Украины на приобретение военной техники.
Обновлено в 16:03
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале
Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
Обновлено в 13:32
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии
Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ограничивает президента в выступлениях для того, чтобы сохранить рейтинг партии "Слуга народа" перед выборами в парламент.
Обновлено в 15:36
Спорт
Россияне стали чемпионами мира по пляжному волейболу
В финале чемпионата в Гамбурге встретились хозяева турнира и российская пара спортсменов Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.
Обновлено в 09:52
Футбол
«Торпедо» обыграло «Факел» в матче первого тура Олимп-ФНЛ
Обновлено в 14:55
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
На границе с ЛНР трое солдат ВСУ подорвались на собственных минах
Трое военнослужащих ВСУ стали жертвами собственной неосторожности — погибли при установке мин в районе поселка Кряковка у границы с ЛНР.
Обновлено в 08:36
Авто
Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
В Мексику не пустили 14 россиян
Обновлено в 14:57
Политика
Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 15:59
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Общество
СМИ узнали о десяти неразорвавшихся бомбах в Помпеях
Обновлено в 15:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Политика
Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор»
Среди толпы десятки голосов начинают освистывать Порошенко и кричать «позор». Тот вынужден ретироваться и ускорить шаг.
Обновлено в 15:42
Политика
США пригрозили Ирану новыми санкциями
Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова призналась о переживаниях за свою дочь
Известная российская певица приняла участие в проекте «Страхи», в передаче она рассказала о переживаниях за свою дочь, проживающую в Великобритании.
Обновлено в 13:48
Футбол
Месси ответил, почему отказался от медали Кубка Америки
Аргентинский нападающий, капитан национальной сборной Лионель Месси рассказал о том, почему не пошел на церемонию награждения, когда их команде вручали бронзовые медали Кубка Америки.
Обновлено в 03:54