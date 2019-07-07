Происшествия
Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAXИзвестия 12:53
Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News. От покупки воздушных судов этой модели отказался лоукостер Flyadeal из Саудовской Аравии.
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Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Политика
Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
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Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Кино
«Человек-паук: вдали от дома» возглавил российский прокат
Обновлено в 19:15
Армия и оружие
«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян
Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес
Прессу не пускают на крестины сына принца Гарри и Меган Маркл
Сотрудником СМИ не пускают на крестины сына принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.
Обновлено в 17:42
Политика
Встреча вопреки: семья Виктора Бута прилетает в США 8 сентября
Семья предпринимателя Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, прилетит в США 8 сентября.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Футбол
Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки
Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки.
Обновлено в 18:26
Культура
Познер вышел из жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 11:06
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес
Жанна Фриске: Счастье любит тишину
Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя.
Обновлено в 10:13
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено в 03:23
Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников
Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников.
Обновлено в 12:10
Авто
Конкурент Hyundai Creta Tata Blackbird появился на первых рендерах
Известно, что в рамках тесного сотрудничества Tata с китайской компанией Chery паркетник может позаимствовать платформу у среднеразмерного кроссовера Chery Tiggo 5. В моторную гамму модели, как предполагают СМИ, войдут только бензиновые и дизельные двигатели, пару которым составят механическая и автоматическая коробки передач.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале
Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном море
Украинские военные зафиксировали активность российских подлодок в Босфорском проливе, а также в Черном и Средиземном морях, сообщил представитель Генштаба, помощник командующего ВМС ВСУ по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко пожаловалась на бешеный ритм своей жизни
Рождение сына, подготовка к свадьбе, тренировки, чтобы прийти в форму, работа, к которой Регина Тодоренко вернулась практически сразу после родов – все это закружило экс-ведущую «Орла и решки» в бешеный темп.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой
В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено в 17:58
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Политика
Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу
Прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено - в силу вступил указ президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 18:22
Авто
Энтузиаст превратил Audi A8 в пикап
Компания Audi всегда выпускала автомобили серии A8 только в кузове седан, но энтузиаст решил переделать машину в виде пикапа.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов отвел супругу Ольгу Дроздову в ЗАГС
Актер Дмитрий Певцов снова отвел супругу Ольгу Дроздову в ЗАГС.
Обновлено в 05:43