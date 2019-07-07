Происшествия
Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAXИзвестия 12:53
Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News. От покупки воздушных судов этой модели отказался лоукостер Flyadeal из Саудовской Аравии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:01, Ашберн
Политика
Украина впервые в истории получила партию нефти из США
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
Обновлено в 08:37
Происшествия
«Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту
Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 14:23
Политика
Зеленский и Туск посетили Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину
Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.
Обновлено в 09:35
Футбол
Месси могут отстранить от футбола на два года
Нападающего Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную Аргентины, сообщает AS.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Политика
Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы
В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.
Обновлено в 13:53
Происшествия
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщается в воскресенье, 7 июля, на сайте Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).
Обновлено в 11:55
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Ростов» проиграл «Ганноверу» в товарищеском матче
Обновлено в 12:30
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Представители пресс-службы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.
Обновлено в 03:27
Единоборства
Джонс победил Сантоса и сохранил титул чемпиона UFC
Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс провел удачную защиту своего титула чемпиона UFC в полутяжелом весе, победив бразильца Тьяго Сантоса на турнире UFC239, проходившем в Парадайсе.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек
Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Еще 14 россиян не пустили в Мексику
Обновлено в 13:44
Общество
Жара вернется в Москву во второй половине июля
Летняя жара, как ожидается, вернется в Москву во второй половине июля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Польше перевернулся автобус с украинцами
Автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы в Опольском воеводстве на юго-западе Польши, сообщает воеводское управление дорог и автострад.
Обновлено в 09:15
Кино
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
Обновлено в 13:55
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
На границе с ЛНР трое солдат ВСУ подорвались на собственных минах
Трое военнослужащих ВСУ стали жертвами собственной неосторожности — погибли при установке мин в районе поселка Кряковка у границы с ЛНР.
Обновлено в 08:36
Политика
Россия и Чехия возобновили полеты между странами в прежних объемах
Авиакомпании России и Чехии выполняют полеты между странами в прежних объемах, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Обновлено в 13:15
Происшествия
На азотном заводе в Турции прогремел взрыв
На азотном заводе в провинции Кютахья на западе Турции в воскресенье, 7 июля, произошел взрыв. О жертвах и пострадавших ничего не известно.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Пугачева показала необычное фото дочери
Российская певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram необычное фото своей младшей дочери.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Группа китайских туристов отравилась в петербургском ресторане
Как сообщает в воскресенье, 7 июля, пресс-служба Роспотребнадзора, туристы пожаловались на недомогание после посещения ресторана в отеле «Шанхай» на Васильевском острове.
Обновлено в 10:55
Общество
В Нижнем Новгороде выпал град, похожий на снег
Необычное природное явление – рыхлый град, похожий на снег, - заметили в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.
Обновлено в 10:30
Гаджеты
ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS
По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено в 08:44
Спорт
Пригода завоевал золото на дистанции 200 метров брассом на Универсиаде
Россиянин Кирилл Пригода выиграл золото в плавании на 200 метров брассом на летней Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 13:27