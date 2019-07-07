Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News. От покупки воздушных судов этой модели отказался лоукостер Flyadeal из Саудовской Аравии.

Политика Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.

Происшествия «Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.

Политика Зеленский и Туск посетили Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Происшествия Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.

Футбол Месси могут отстранить от футбола на два года Нападающего Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную Аргентины, сообщает AS.

Происшествия Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370 Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.

Политика Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.

Происшествия У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщается в воскресенье, 7 июля, на сайте Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).

Политика Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии Представители пресс-службы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.

Единоборства Джонс победил Сантоса и сохранил титул чемпиона UFC Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс провел удачную защиту своего титула чемпиона UFC в полутяжелом весе, победив бразильца Тьяго Сантоса на турнире UFC239, проходившем в Парадайсе.

Происшествия В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.

Общество Жара вернется в Москву во второй половине июля Летняя жара, как ожидается, вернется в Москву во второй половине июля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Происшествия В Польше перевернулся автобус с украинцами Автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы в Опольском воеводстве на юго-западе Польши, сообщает воеводское управление дорог и автострад.

Спорт Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.

Армия и оружие На границе с ЛНР трое солдат ВСУ подорвались на собственных минах Трое военнослужащих ВСУ стали жертвами собственной неосторожности — погибли при установке мин в районе поселка Кряковка у границы с ЛНР.

Политика Россия и Чехия возобновили полеты между странами в прежних объемах Авиакомпании России и Чехии выполняют полеты между странами в прежних объемах, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Происшествия На азотном заводе в Турции прогремел взрыв На азотном заводе в провинции Кютахья на западе Турции в воскресенье, 7 июля, произошел взрыв. О жертвах и пострадавших ничего не известно.

Шоу-бизнес Пугачева показала необычное фото дочери Российская певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram необычное фото своей младшей дочери.

Происшествия Группа китайских туристов отравилась в петербургском ресторане Как сообщает в воскресенье, 7 июля, пресс-служба Роспотребнадзора, туристы пожаловались на недомогание после посещения ресторана в отеле «Шанхай» на Васильевском острове.

Общество В Нижнем Новгороде выпал град, похожий на снег Необычное природное явление – рыхлый град, похожий на снег, - заметили в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

Гаджеты ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.