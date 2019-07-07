Происшествия

Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAXИзвестия 12:53

Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News. От покупки воздушных судов этой модели отказался лоукостер Flyadeal из Саудовской Аравии.
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Саудиты отказались от крупного контракта с Boeing

Взгляд.ру13:14

Катастрофы Boeing: саудовская Flyadeal первой отказалась от 737 MAX

Вести.Ru14:07

«Боинг» лишился контракта на поставку тридцати самолетов 737 Max

Интерфакс11:59

Первая авиакомпания отказалась от Boeing 737 Max

Lenta.ru12:57

Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX

Известия12:53

Boeing лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max

Газета.Ru12:12

Саудовская авиакомпания отказалась от приобретения самолетов Boeing 737 MAX

РИА Новости13:27
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Политика

Украина впервые в истории получила партию нефти из США

Обновлено вчера в 13:20
Политика

Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
Обновлено в 08:37
Происшествия

«Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту

Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 14:23
Политика

Зеленский и Туск посетили Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину

Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.
Обновлено в 09:35
Футбол

Месси могут отстранить от футбола на два года

Нападающего Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную Аргентины, сообщает AS.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Политика

Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы

В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.
Обновлено в 13:53
Происшествия

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщается в воскресенье, 7 июля, на сайте Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).
Обновлено в 11:55
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Футбол

«Ростов» проиграл «Ганноверу» в товарищеском матче

Обновлено в 12:30
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Представители пресс-службы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.
Обновлено в 03:27
Единоборства

Джонс победил Сантоса и сохранил титул чемпиона UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс провел удачную защиту своего титула чемпиона UFC в полутяжелом весе, победив бразильца Тьяго Сантоса на турнире UFC239, проходившем в Парадайсе.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Происшествия

В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек

Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Обновлено в 13:44
Общество

Жара вернется в Москву во второй половине июля

Летняя жара, как ожидается, вернется в Москву во второй половине июля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Польше перевернулся автобус с украинцами

Автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы в Опольском воеводстве на юго-западе Польши, сообщает воеводское управление дорог и автострад.
Обновлено в 09:15
Кино

Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney

Обновлено в 13:55
Спорт

Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

На границе с ЛНР трое солдат ВСУ подорвались на собственных минах

Трое военнослужащих ВСУ стали жертвами собственной неосторожности — погибли при установке мин в районе поселка Кряковка у границы с ЛНР.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено в 06:52
Политика

Россия и Чехия возобновили полеты между странами в прежних объемах

Авиакомпании России и Чехии выполняют полеты между странами в прежних объемах, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Обновлено в 13:15
Происшествия

На азотном заводе в Турции прогремел взрыв

На азотном заводе в провинции Кютахья на западе Турции в воскресенье, 7 июля, произошел взрыв. О жертвах и пострадавших ничего не известно.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес

Пугачева показала необычное фото дочери

Российская певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram необычное фото своей младшей дочери.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Группа китайских туристов отравилась в петербургском ресторане

Как сообщает в воскресенье, 7 июля, пресс-служба Роспотребнадзора, туристы пожаловались на недомогание после посещения ресторана в отеле «Шанхай» на Васильевском острове.
Обновлено в 10:55
Общество

В Нижнем Новгороде выпал град, похожий на снег

Необычное природное явление – рыхлый град, похожий на снег, - заметили в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.
Обновлено в 10:30
Гаджеты

ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS

По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено в 08:44
Спорт

Пригода завоевал золото на дистанции 200 метров брассом на Универсиаде

Россиянин Кирилл Пригода выиграл золото в плавании на 200 метров брассом на летней Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 13:27
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