Происшествия

Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAXРБК 00:35

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
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Boeing потерял многомиллиардный контракт. Как отреагировал рынок?

РБК07:53

Индонезия первой разорвала контракт с Boeing после крушения 737 MAX

Газета.Ru04:09

Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max

Российская газета00:29

Garuda Indonesia отменила заказ на закупку 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8

Коммерсантъ01:16

Индонезийский перевозчик аннулировал заказ на 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8

Интерфакс01:03

Boeing лишился контракта на миллиарды долларов после крушения в Африке

Lenta.ru01:17

AFP: авиакомпания Garuda Indonesia отменила заказ на закупку 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8

ТАССвчера в 23:53
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Общество

В США отзывают более 30 тонн куриных палочек из-за содержания металла

Американская компания Tyson Foods отзывает почти 70 тысяч фунтов (около 31,75 тонны) куриных палочек, в которых может содержаться металл, сообщила служба обеспечения безопасности и проверки пищевых продуктов министерства сельского хозяйства США.
Обновлено в 08:11
Футбол

Эррера может сменить «МЮ» на «ПСЖ»

Действующий контракт Эрреры с "МЮ" истекает летом.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В аэропорту Токио столкнулись два самолета

В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Экономика

Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО

Штрафы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения исключены из перечня факторов, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО.
Обновлено в 04:30
Экономика

Thomas Cook подтвердила покупку «Библио-Глобуса»

Британская Thomas Cook, которой принадлежит туроператор «Интурист», покупает российский «Библио-Глобус».
Обновлено в 10:29
Политика

Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины

Обновлено в 07:54
Политика

Украина теряет шансы на транзит российского газа через свою территорию

Как заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, «Газпром» направил уведомления странам, в которых говорится о том, что с начала 2020 года транзит через территорию Украины прекращается.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия

СК попросил заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаз» Карасевича

Следствие просит Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать российского ученого и бывшего руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Обновлено в 07:03
Наука

Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма

Научные специалисты Института Скриппса в США успешно апробировали на крысах новый способ терапии алкогольной зависимости, который они сами охарактеризовали как «революционный метод лечения алкоголизма в любой форме».
Обновлено 19 марта в 14:16
Общество

Эрмитаж эвакуируют из-за «минирования» второй день подряд

Обновлено в 06:59
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Спорт

В Холменколлене стартовал мужской биатлонный спринт

На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене стартовал мужской спринт.
Обновлено в 11:30
Спорт

Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Авто

Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна

После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено в 10:30
Культура

В Перми пройдет Российская студенческая весна

В Перми с 14 по 19 мая пройдет XXVII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна".
Обновлено в 05:35
Футбол

Жиго назвал самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго рассказал о самом значимом моменте за карьеру в московском клубе.
Обновлено в 11:04
Политика

Мэй вынудили ужинать отдельно от лидеров ЕС

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось ужинать отдельно после переговоров с лидерами стран Евросоюза о сроках выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 11:30
Политика

Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода

По данным ВЦИОМ, на неделе с 11 по 17 марта работу главы государства одобряли 65,3%, что является максимальным показателем за последние шесть месяцев.
Обновлено в 09:32
Политика

Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Общество

США захлестнет волна еще более мощных наводнений, заявили ученые

Учащение различных потопов, периодов экстремальной жары и прочих необычных погодных явлений в последние годы заставляет многих ученых задуматься, связаны ли они с изменением климата и теми перестройками в течениях в море, движении ветров в воздухе и потоков воды на земле, которые несет за собой рост среднегодовых температур.
Обновлено в 10:38
Политика

Генсек Совета Европы: если Россия уйдет из СЕ, это потрясет Европу

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поделился мнением по поводу членства Российской Федерации в международной организации.
Обновлено в 10:12
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Спорт

Туктамышева порадовалась успехам Загитовой и Медведевой на ЧМ-2019

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги чемпионата мира в Сайтаме (Япония), в котором победу одержала соотечественница Алина Загитова.
Обновлено в 09:47
Спорт

Апелляция отклонена: биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация

Российская биатлонистка Маргарита Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов.
Обновлено в 11:31
Происшествия

В Москве грузовик с землей раздавил такси

На юго-западе Москвы грузовик с землей опрокинулся на такси.
Обновлено в 06:04
Авто

Кроссовер FAW Besturn X40 будет выпускаться на «Автоторе»

Серийное производство нового кроссовера FAW Besturn X40 наладят на калининградском заводе «Автотор».
Обновлено вчера в 09:37
Общество

Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют

В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено 20 марта в 14:58
Армия и оружие

В ООН приветствуют предложения России и САР по лагерю «Эр-Рукбан»

Обновлено в 10:22
Экономика

Банки начали блокировать счета самозанятых россиян

Российские банки начали блокировать операции и счета самозанятых россиян, так как не знают, как с ними работать.
Обновлено в 09:15
Культура

Названы самые популярные места Москвы для съемок фильмов

Обновлено в 09:40
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