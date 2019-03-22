Происшествия
Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAXРБК 00:35
Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
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Общество
В США отзывают более 30 тонн куриных палочек из-за содержания металла
Американская компания Tyson Foods отзывает почти 70 тысяч фунтов (около 31,75 тонны) куриных палочек, в которых может содержаться металл, сообщила служба обеспечения безопасности и проверки пищевых продуктов министерства сельского хозяйства США.
Обновлено в 08:11
Футбол
Эррера может сменить «МЮ» на «ПСЖ»
Действующий контракт Эрреры с "МЮ" истекает летом.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В аэропорту Токио столкнулись два самолета
В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Экономика
Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО
Штрафы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения исключены из перечня факторов, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО.
Обновлено в 04:30
Экономика
Thomas Cook подтвердила покупку «Библио-Глобуса»
Британская Thomas Cook, которой принадлежит туроператор «Интурист», покупает российский «Библио-Глобус».
Обновлено в 10:29
Политика
Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины
Обновлено в 07:54
Политика
Украина теряет шансы на транзит российского газа через свою территорию
Как заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, «Газпром» направил уведомления странам, в которых говорится о том, что с начала 2020 года транзит через территорию Украины прекращается.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
СК попросил заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаз» Карасевича
Следствие просит Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать российского ученого и бывшего руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Обновлено в 07:03
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Научные специалисты Института Скриппса в США успешно апробировали на крысах новый способ терапии алкогольной зависимости, который они сами охарактеризовали как «революционный метод лечения алкоголизма в любой форме».
Обновлено 19 марта в 14:16
Общество
Эрмитаж эвакуируют из-за «минирования» второй день подряд
Обновлено в 06:59
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Спорт
В Холменколлене стартовал мужской биатлонный спринт
На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене стартовал мужской спринт.
Обновлено в 11:30
Спорт
Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна
После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено в 10:30
Культура
В Перми пройдет Российская студенческая весна
В Перми с 14 по 19 мая пройдет XXVII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна".
Обновлено в 05:35
Футбол
Жиго назвал самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго рассказал о самом значимом моменте за карьеру в московском клубе.
Обновлено в 11:04
Политика
Мэй вынудили ужинать отдельно от лидеров ЕС
Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось ужинать отдельно после переговоров с лидерами стран Евросоюза о сроках выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 11:30
Политика
Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода
По данным ВЦИОМ, на неделе с 11 по 17 марта работу главы государства одобряли 65,3%, что является максимальным показателем за последние шесть месяцев.
Обновлено в 09:32
Политика
Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Общество
США захлестнет волна еще более мощных наводнений, заявили ученые
Учащение различных потопов, периодов экстремальной жары и прочих необычных погодных явлений в последние годы заставляет многих ученых задуматься, связаны ли они с изменением климата и теми перестройками в течениях в море, движении ветров в воздухе и потоков воды на земле, которые несет за собой рост среднегодовых температур.
Обновлено в 10:38
Политика
Генсек Совета Европы: если Россия уйдет из СЕ, это потрясет Европу
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поделился мнением по поводу членства Российской Федерации в международной организации.
Обновлено в 10:12
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Спорт
Туктамышева порадовалась успехам Загитовой и Медведевой на ЧМ-2019
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги чемпионата мира в Сайтаме (Япония), в котором победу одержала соотечественница Алина Загитова.
Обновлено в 09:47
Спорт
Апелляция отклонена: биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация
Российская биатлонистка Маргарита Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Москве грузовик с землей раздавил такси
На юго-западе Москвы грузовик с землей опрокинулся на такси.
Обновлено в 06:04
Авто
Кроссовер FAW Besturn X40 будет выпускаться на «Автоторе»
Серийное производство нового кроссовера FAW Besturn X40 наладят на калининградском заводе «Автотор».
Обновлено вчера в 09:37
Общество
Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют
В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено 20 марта в 14:58
Экономика
Банки начали блокировать счета самозанятых россиян
Российские банки начали блокировать операции и счета самозанятых россиян, так как не знают, как с ними работать.
Обновлено в 09:15
Культура
Названы самые популярные места Москвы для съемок фильмов
Обновлено в 09:40