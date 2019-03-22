Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAXРБК 00:35

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.

Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX

Общество В США отзывают более 30 тонн куриных палочек из-за содержания металла Американская компания Tyson Foods отзывает почти 70 тысяч фунтов (около 31,75 тонны) куриных палочек, в которых может содержаться металл, сообщила служба обеспечения безопасности и проверки пищевых продуктов министерства сельского хозяйства США.

Происшествия В аэропорту Токио столкнулись два самолета В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.

Экономика Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО Штрафы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения исключены из перечня факторов, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО.

Экономика Thomas Cook подтвердила покупку «Библио-Глобуса» Британская Thomas Cook, которой принадлежит туроператор «Интурист», покупает российский «Библио-Глобус».

Политика Украина теряет шансы на транзит российского газа через свою территорию Как заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, «Газпром» направил уведомления странам, в которых говорится о том, что с начала 2020 года транзит через территорию Украины прекращается.

Происшествия СК попросил заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаз» Карасевича Следствие просит Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать российского ученого и бывшего руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Наука Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма Научные специалисты Института Скриппса в США успешно апробировали на крысах новый способ терапии алкогольной зависимости, который они сами охарактеризовали как «революционный метод лечения алкоголизма в любой форме».

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.

Спорт В Холменколлене стартовал мужской биатлонный спринт На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене стартовал мужской спринт.

Спорт Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".

Авто Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.

Культура В Перми пройдет Российская студенческая весна В Перми с 14 по 19 мая пройдет XXVII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна".

Футбол Жиго назвал самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком» Защитник «Спартака» Самюэль Жиго рассказал о самом значимом моменте за карьеру в московском клубе.

Политика Мэй вынудили ужинать отдельно от лидеров ЕС Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось ужинать отдельно после переговоров с лидерами стран Евросоюза о сроках выхода Великобритании из ЕС.

Политика Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода По данным ВЦИОМ, на неделе с 11 по 17 марта работу главы государства одобряли 65,3%, что является максимальным показателем за последние шесть месяцев.

Политика Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Общество США захлестнет волна еще более мощных наводнений, заявили ученые Учащение различных потопов, периодов экстремальной жары и прочих необычных погодных явлений в последние годы заставляет многих ученых задуматься, связаны ли они с изменением климата и теми перестройками в течениях в море, движении ветров в воздухе и потоков воды на земле, которые несет за собой рост среднегодовых температур.

Политика Генсек Совета Европы: если Россия уйдет из СЕ, это потрясет Европу Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поделился мнением по поводу членства Российской Федерации в международной организации.

Спорт Туктамышева порадовалась успехам Загитовой и Медведевой на ЧМ-2019 Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги чемпионата мира в Сайтаме (Япония), в котором победу одержала соотечественница Алина Загитова.

Спорт Апелляция отклонена: биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация Российская биатлонистка Маргарита Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов.

Происшествия В Москве грузовик с землей раздавил такси На юго-западе Москвы грузовик с землей опрокинулся на такси.

Авто Кроссовер FAW Besturn X40 будет выпускаться на «Автоторе» Серийное производство нового кроссовера FAW Besturn X40 наладят на калининградском заводе «Автотор».

Общество Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).