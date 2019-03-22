Происшествия
Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в ИндонезиюВедомости 01:13
Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
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Происшествия
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Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г. составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 12:23
Общество
На Панина подали заявление из-за слов о России
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Происшествия
В Черногории требуют максимальных сроков для россиян-путчистов
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Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
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Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
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Обновлено в 05:44
Происшествия
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Финансы
Минфин поменял формат ОФЗ для населения
Со второго квартала 2019 года изменится формат выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н).
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии».
Обновлено в 03:41
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
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Названы автомобили, которые легче всего угнать
Эксперт добавил, что таким образом автомобиль можно угнать за несколько секунд.
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Политика
Путин посетит Киргизию 28 марта
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Обновлено в 05:40
Происшествия
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Обновлено в 05:43
Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина
Обновлено вчера в 07:06
Армия и оружие
Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт
Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
Спорт
Российского ходока лишили медали ЧМ-2013 за допинг
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Происшествия
В аэропорту Токио столкнулись два самолета
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Экономика
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Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме жидкости
По мнению эксперта, не страшно, если вы выпили свою дневную норму воды сразу, но лучше пить понемногу в течение дня, когда испытываете жажду.
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Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
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