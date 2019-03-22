Происшествия

Boeing теряет контракты после крушения 737 MAXПолитРоссия 05:30

Garuda направила "Боингу" письмо, в котором говорится, что у клиентов индонезийской компании нет доверия к Boeing 737 Max 8. Официальный представитель "Гаруда" Ихсан Розан рассказал журналистам, что в своем послании они просят Boeing отменить заказ на оставшиеся 49 самолетов.
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