Происшествия
Boeing теряет контракты после крушения 737 MAXПолитРоссия 05:30
Garuda направила "Боингу" письмо, в котором говорится, что у клиентов индонезийской компании нет доверия к Boeing 737 Max 8. Официальный представитель "Гаруда" Ихсан Розан рассказал журналистам, что в своем послании они просят Boeing отменить заказ на оставшиеся 49 самолетов.
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Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными
Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Началовой уточнила причину смерти певицы
Обновлено в 04:48
Футбол
Как Россия проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020
Сборная России на выезде уступила Бельгии со счётом 1:3 в стартовом матче квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:29
Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Дмитрий Борисов намекнул на проблемы Юлии Началовой с алкоголем
Речь зашла о «проклятии» реалити-шоу «Последний герой», а также о возможных проблемах Юлии с алкоголем.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Коминтерново: город обесточен
В ходе обстрела населённого пункта Коминтерново повреждения получили три дома и линия электропередач, сообщили 22 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Обновлено в 04:32
Происшествия
В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова
В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».
Обновлено в 06:04
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Испытание показало, что использование лазера позволило практически мгновенно вылечить животных от алкоголизма.
Обновлено 19 марта в 14:16
Шоу-бизнес
Родившая Лопырева похвасталась идиллией с любовником
Напомним, уже через несколько дней после родов Виктория Лопырева сходила на романтическое свидание в ресторан вместе с Игорем Булатовым, отметив День всех влюбленных.
Обновлено в 07:03
Здоровье
Китаянка объелась живыми личинками и попала в реанимацию
Отчаявшись, китаянка воспользовалась народным средством, якобы гарантирующим ей быстрое выздоровление, и начала есть живых личинок.
Обновлено в 01:31
Культура
Панин уличил Бортко в лицемерии
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт
Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Подозреваемый в прошлогоднем убийстве в Назии залил жертву цементом
По уточненным данным на 22 марта, подозреваемый в убийстве мужчины прошлой осенью в Назии залил покойного цементным раствором.
Обновлено в 02:37
Футбол
Лионель Скалони: «Ситуация с Икарди беспокоит сборную Аргентины»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал ситуацию с нападающим "Интера" Мауро Икарди.
Обновлено в 06:16
Здоровье
Госдума изменит регламент постановки диагноза «наркомания»
Авторы обратили внимание на то, что положения законопроекта не затрагивают вопросы постановки диагноза «наркомания» при проведении иных видов медицинского освидетельствования: медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, а также обязательного медицинского освидетельствования кандидатов в водители и водителей транспортных средств.
Обновлено в 04:16
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Здоровье
В новом году 2500 курильщиков Подмосковья «решили бросить»
За два зимних месяца 2019 года от пагубной привычки с помощью специалистов решили оказаться почти 2,5 тысячи жителей, сообщает в «Вести Подмосковья» пресс-служба Минздрава МО.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Семья Началовой может стать ответчиками по иску «Весенних инвестиций»
Исковое заявление "Весенних инвестиций", в связи со смертью певицы, может измениться — вместо Началовой ответчиками по иску станут ее родители и дочь.
Обновлено в 06:51
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Общество
В Подмосковье многодетным семьям предоставят 2,5 тысяч участков
Власти Московской области планируют выделить 2,5 тысячи земельных участков многодетным семьям в течение трех месяцев, сообщил глава Минмособлимущества Владислав Коган.
Обновлено в 06:47
Экономика
«Русагро» столкнулась с риском первого в истории нарушения санкций ЕС
Что случилось с "Русагро" Вечером в четверг, 21 марта, группа "Русагро" объявила, что проводит проверку сделки по приобретению долга группы "Солнечные продукты" на предмет "неумышленного" нарушения антироссийских санкций ЕС, введенных в июле 2014 года.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе попал на видео
В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Авто
Россияне в 2018 году купили около миллиона автомобилей с АКП
Как сообщили аналитики, россияне купили почти миллион автомобилей с «автоматом» в 2018 году.
Обновлено в 06:06
Религия
23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу
Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
Обновлено 20 марта в 06:53