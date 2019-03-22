Происшествия
Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAXРБК 00:35
Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
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Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Экономика
Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»
Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».
Обновлено в 09:44
Кино
Netflix снимет современную версию «Трёх мушкетёров»
Обновлено в 08:00
Политика
Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Российские судьи уволились после оправдания полицейских
Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Спорт
Этери Тутберидзе: «Очень сильно волновалась, когда выступала Загитова»
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе испытывала серьезное волнение, когда выступала ее ученица Алина Загитова, которая сегодня завоевала золотую медаль на чемпионате мира в японском Сайтаме.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Самолет-разведчик США засекли у берегов Крыма
Самолет-разведчик Военно-воздушных сил США совершил полет недалеко от берегов Крыма.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ
Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
Обновлено в 06:46
Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан
В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».
Обновлено в 08:19
Хоккей
«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Минобороны получит первый Ил-76МД-90А на следующей неделе
Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан Минобороны РФ на следующей неделе.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
В Раде призвали упразднить должность президента Украины
Председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Рабинович заявил, что на Украине необходимо упразднить пост президента страны.
Обновлено в 08:57
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»
Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.
Обновлено в 09:20
Политика
Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили
Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Общество
На Панина подали заявление из-за слов о России
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Леди Гага закрутила роман с главным геем Голливуда
Ирина Шейк может "выдохнуть", Брэдли Купер "отошёл на второй план", и у Леди Гага новый фаворит.
Обновлено в 10:09
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
Все затраты государства на создание "Роснано" с 2019 года возвращены, подчеркнул Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Политика
Макрон выведет на улицы армию против «желтых жилетов»
Власти Франции привлекут армию для организации порядка во время митингов «желтых жилетов».
Обновлено в 10:00
Экономика
Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках
Многие самозанятые россияне столкнулись с блокировкой счетов в банках, об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на налоговых экспертов.
Обновлено в 08:25
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Спорт
Ходока Иванова лишили двух медалей из-за допинга
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено вчера в 09:36
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Католического священника ранили ножом во время службы в Канаде
Священника оратория Святого Иосифа в канадском Монреале ранили ножом во время службы.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Школьницы избили сверстницу за подделку в Челябинске
Обновлено в 09:49
Общество
Более 200 памятников архитектуры отреставрировали в Москве за 2018 год
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими
Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.
Обновлено в 05:07