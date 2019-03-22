Происшествия

Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAXРБК 00:35

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
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Boeing потерял многомиллиардный контракт. Как отреагировал рынок?

РБК07:53

Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max

Российская газета00:29

Boeing лишился контракта на миллиарды долларов после крушения в Африке

Lenta.ru01:17

Garuda Indonesia отменила заказ на закупку 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8

Коммерсантъ01:16

Индонезийский перевозчик аннулировал заказ на 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8

Интерфакс01:03

Индонезия первой разорвала контракт с Boeing после крушения 737 MAX

Газета.Ru04:09

AFP: авиакомпания Garuda Indonesia отменила заказ на закупку 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8

ТАССвчера в 23:53
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Общество

Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Экономика

Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»

Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».
Обновлено в 09:44
Кино

Netflix снимет современную версию «Трёх мушкетёров»

Обновлено в 08:00
Политика

Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Российские судьи уволились после оправдания полицейских

Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Спорт

Этери Тутберидзе: «Очень сильно волновалась, когда выступала Загитова»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе испытывала серьезное волнение, когда выступала ее ученица Алина Загитова, которая сегодня завоевала золотую медаль на чемпионате мира в японском Сайтаме.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие

Самолет-разведчик США засекли у берегов Крыма

Самолет-разведчик Военно-воздушных сил США совершил полет недалеко от берегов Крыма.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ

Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
Обновлено в 06:46
Культура

Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан

В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».
Обновлено в 08:19
Хоккей

«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Минобороны получит первый Ил-76МД-90А на следующей неделе

Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан Минобороны РФ на следующей неделе.
Обновлено вчера в 14:54
Политика

В Раде призвали упразднить должность президента Украины

Председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Рабинович заявил, что на Украине необходимо упразднить пост президента страны.
Обновлено в 08:57
Энергетика

«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»

Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика

Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.
Обновлено в 09:20
Политика

Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили

Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Общество

На Панина подали заявление из-за слов о России

Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

Леди Гага закрутила роман с главным геем Голливуда

Ирина Шейк может "выдохнуть", Брэдли Купер "отошёл на второй план", и у Леди Гага новый фаворит.
Обновлено в 10:09
Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

Все затраты государства на создание "Роснано" с 2019 года возвращены, подчеркнул Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Политика

Макрон выведет на улицы армию против «желтых жилетов»

Власти Франции привлекут армию для организации порядка во время митингов «желтых жилетов».
Обновлено в 10:00
Экономика

Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках

Многие самозанятые россияне столкнулись с блокировкой счетов в банках, об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на налоговых экспертов.
Обновлено в 08:25
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Спорт

Ходока Иванова лишили двух медалей из-за допинга

Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Обновлено вчера в 09:36
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Католического священника ранили ножом во время службы в Канаде

Священника оратория Святого Иосифа в канадском Монреале ранили ножом во время службы.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Школьницы избили сверстницу за подделку в Челябинске

Обновлено в 09:49
Общество

Более 200 памятников архитектуры отреставрировали в Москве за 2018 год

Обновлено вчера в 08:15
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими

Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.
Обновлено в 05:07
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Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
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