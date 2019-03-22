Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAXРБК 00:35

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.

Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX

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