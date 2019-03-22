Происшествия
Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAXРБК 00:35
Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
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Общество
МВД сократило перечень опасных пород собак
Министерство внутренних дел (МВД) России в ходе доработки сократило предварительный список потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов.
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Конец света 21 апреля: конспирологи пророчат, что Нибиру затмит Солнце
Согласно новому прогнозу, 21 апреля мифическая планета Нибиру заслонит Солнце, после чего температура на планете стремительно упадет до минус 273 градусов по Цельсию, то есть абсолютного нуля.
Обновлено вчера в 08:52
Армия и оружие
Порошенко сообщил о поездках военных НАТО на Украину для учебы
Президент Украины Петр Порошенко в эфире радиостанции «Армия FM» заявил, что военнослужащие из стран, входящих в НАТО, регулярно приезжают учиться военному делу у Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27
Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus
"Заказчиком самолетов А220-300 в России выступает авиакомпания Red Wings, однако по имеющейся информации, у перевозчика в настоящее время возникли сложности с лизинговой компанией по условиям поставки самолетов, никак не связанные с вопросами сертификации", - сказал представитель Росавиации.
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Баскетбол
Брайант признался, что мечтал играть за «Нью-Йорк»
Экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант рассказал, что хотел играть за «Нью-Йорк Никс».
Обновлено в 02:16
Происшествия
В полицейскую будку возле консульства России в Афинах бросили гранату
В полицейскую будку возле здания консульского отдела российского посольства в Афинах в ночь на пятницу неизвестные бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:35
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Многодетная мать довела врио главы Забайкалья до слез
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слез, отвечая на вопрос многодетной матери во время "Прямого разговора" с жителями региона.
Обновлено в 00:16
Политика
Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Житель хабаровского села застрелил тигра, напавшего на корову
Житель поселка Золотой в Хабаровском крае застрелил тигра, который забрался к нему в сарай и задрал корову, сообщил в четверг центр "Амурский тигр".
Обновлено вчера в 08:30
Культура
Панин уличил Бортко в лицемерии
Обновлено в 02:03
Происшествия
Кузбассовец убил знакомого, ударив его ножом в ухо
Высказывания соперника осуждённый воспринял всерьёз, разозлился и ударил его ножом с тонким клинком в ухо.
Обновлено в 00:29
Политика
Bloomberg сообщил о возможной продаже США Тайваню 60 истребителей F-16
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Обновлено вчера в 14:10
Общество
Врио губернатора вместо Челябинска отправился в Коркино
Обновлено в 00:10
Футбол
Гол Черышева сделал Дзюба: задавил не только Куртуа, но и защитника
Вертонген отдал Куртуа, у которого было как минимум 3 секунды на решение. Но Куртуа задержался и попал под дикий прессинг того же Дзюбы.
Обновлено вчера в 16:46
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено 20 марта в 23:25
Кино
Продолжение «Последнего богатыря» выйдет в 2020
Продолжение известной сказки «Последний богатырь» выйдет на экраны в конце 2020 года.
Обновлено вчера в 10:54
Хоккей
Три игрока «Локомотива» продолжат карьеру в НХЛ
Три игрока ярославского "Локомотива" покинут Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в следующем сезоне, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 02:21
Авто
Porsche рассекретила новый кроссовер Cayenne Coupe
Немецкая Porsche частично показала новое кросс-купе, разработанное на базе кроссовера Cayenne.
Обновлено в 01:27
Общество
Названы регионы РФ, лидирующие по скорости трудоустройства безработных
Эксперты назвали регионы, в которых можно быстрее всего найти работу в России.
Обновлено в 01:28
Космос
Ракета-носитель Vega стартовала с космодрома Куру
Обновлено вчера в 23:52
Здоровье
Панков рассказал о решении Володиным вопросов здравоохранения в Краснокутском районе
Проекты председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Краснокутском районе Саратовской области помогают решать вопросы, связанные со здравоохранением.
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Экономика
ВТБ подал иск против экс-владельцев «Трансаэро»
Иск на сумму 249,2 млрд руб. подал ВТБ против бывших владельцев авиакомпании «Трансаэро» Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:53
Хоккей
Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину»
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Политика
Запад не извлек уроков из операции в Югославии, заявил Лавров
Страны Запада не извлекли необходимого урока из операции по бомбардировке Югославии, но, напротив, продолжили проводить операции против суверенных стран, которые приводят к сотням тысяч жертв, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:18
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено 20 марта в 10:07
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Обновлено вчера в 23:32
Интернет
Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде
Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде.
Обновлено в 00:05