Экономика
Boeing отчитался об убытке на фоне проблем с 737 MaxRambler News Service вчера в 10:04
По итогам II квартала убыток составил $2,942 млрд. За аналогичные три месяца прошлого года прибыль компании достигла $2,196 млрд. Отмечается, выручка компании снизилась на $5,6 млрд из-за списаний, связанных с длительным запретом эксплуатации лайнеров 737 МАХ.
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Boeing сообщил о квартальном убытке из-за списаний и приостановки полетов 737 MAX
Интерфаксвчера в 08:57
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:27, Вашингтон
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