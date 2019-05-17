Экономика

Boeing отчитался об убытке на фоне проблем с 737 MaxRambler News Service вчера в 10:04

По итогам II квартала убыток составил $2,942 млрд. За аналогичные три месяца прошлого года прибыль компании достигла $2,196 млрд. Отмечается, выручка компании снизилась на $5,6 млрд из-за списаний, связанных с длительным запретом эксплуатации лайнеров 737 МАХ.
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Boeing не исключила временного отказа от производства 737 МАХ

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Boeing предупреждает о рисках задержки программы 777X

ПРАЙМвчера в 11:07

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Коммерсантъвчера в 15:17

Boeing сообщил о квартальном убытке из-за списаний и приостановки полетов 737 MAX

Интерфаксвчера в 08:57
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:27, Вашингтон
Происшествия

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Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
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Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности Голливудская актриса Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз.
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Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
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Происшествия

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В результате взрыва погибли пять человек, еще десять ранены. По данным МВД страны, атака произошла в 8:10 по местному времени.
Обновлено в 03:34
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Единоборства

Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина

Обновлено в 03:37
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Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 13:19
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На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»

Обновлено в 03:25
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Задержан главный судебный пристав Пермского края

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Экономика

«Магнит» во II квартале снизил чистую прибыль на 39,5%

Ритейлер "Магнит" во II квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей, сообщила компания.
Обновлено в 03:15
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Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова, где при пожаре погибли четыре ребёнка.
Обновлено в 04:14
Космос

Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео

Обновлено в 03:25
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области выясняют обстоятельства лобового ДТП на загородной трассе, в котором погибли четверо мужчин и одна девушка.
Обновлено в 02:55
Политика

Власти Украины предлагают расширить санкции против России

Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено вчера в 17:39
Авто

Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport

Компания Mitsubishi показала на специальном мероприятии в Таиланде рестайлинговый внедорожник Pajero Sport.
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Происшествия

На западе Москвы возник лесной пожар

На площади около 400 кв. м на западе Москвы загорелся лес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
Обновлено в 03:35
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

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Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8" с 17-ю моряками на борту.
Обновлено вчера в 02:44
Здоровье

Несчастная любовь способствует развитию многочисленных заболеваний

Ученые провели исследование среди мужчин и женщин, которое показало рост вероятности заболевания у людей, страдающих от несчастной любви, сообщает «Актуальные новости».
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В Сочи после ливней сошел сель, подтопило несколько улиц

Несколько улиц ночью в Сочи были подтоплены после ливней, сошел сель, пострадавших в результате стихии нет, сообщает администрация города.
Обновлено в 01:53
Экономика

Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян

Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
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Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

Обновлено вчера в 14:54
Экономика

Минфин придумал, как стимулировать граждан страховать свое жилье

Минфин придумал, как стимулировать граждан страховать свое жилье Минфин подготовил проект доклада правительству о мотивировании граждан к заключению добровольных договоров страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено вчера в 18:17
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В США раскрыли тайну секретного мини-шаттла X-37B

Кстати Астроном-любитель из Нидерландов Ральф Ванденберг смог сфотографировать в космосе орбитальный испытательный корабль США - X-37B.
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Гаджеты

Украинцам предложили Xiaomi Mi A3 по очень низкой цене

Вчера состоялась местная презентация устройства, на которой были объявлены цены, а также стало известно, что украинцы смогут приобрести Xiaomi Mi A3 уже с 31 июля этого года.
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В Магнитогорске загорелась аглофабрика, открытая Путиным

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Футбол

Защитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Зените»

Как сообщает Tuttosport, одним из вариантов продолжения карьеры для 21-летнего футболиста является «Зенит».
Обновлено в 04:20
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