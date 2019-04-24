Экономика

Boeing отчитался о сокращении прибыли в I кварталеВедомости 09:07

За последние полгода разбились два лайнера Boeing 737 Max – в Индонезии в октябре 2018 г. и в Эфиопии в начале марта. В результате двух авиакатастроф погибли 346 человек. Предварительные данные расследования говорят о сходстве обстоятельств крушения обоих самолетов.
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Boeing сообщил о сокращении прибыли на 13%

Реальное время10:04

Прибыль Boeing в первом квартале 2019 года снизилась на 13%

ТАСС09:44

Boeing отменил выкуп собственных акций из-за проблем с моделью 737 MAX

РБК08:58

Boeing отчитался о сокращении прибыли в I квартале

Ведомости09:07

Boeing пересматривает годовой прогноз из-за неопределенности вокруг 737 MAX

Вести.Финанс08:59

Boeing сократил чистую прибыль в I квартале на 13%

Росбалт09:42

Квартальная прибыль Boeing снизилась на 13,2% — до $2,15 млрд

Rambler News Service08:07
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Экономика

Nissan прогнозирует снижение прибыли на 45%

Японский автопроизводитель Nissan ожидает, что в текущем финансовом году прибыль от реализации автомобилей компании упадет на 45% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 07:17
Футбол

Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО

Обновлено в 03:52
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Гаджеты

Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold

Эксперты компании iFixit, занимающейся ремонтом мобильной электроники, изучили новые складные смартфоны Samsung Galaxy Fold и попытались понять, что становится наиболее частой причиной их поломки.
Обновлено в 10:34
Экономика

АЛРОСА выплатит рекордные в истории компании дивиденды

Набсовет АЛРОСА рекомендовал выплатить дивиденды за II полугодие 2018 года в размере 30,3 млрд рублей.
Обновлено в 11:02
Политика

«Аэрофлоту» разрешили купить 100 самолетов Boeing и Airbus

Обновлено в 10:38
Происшествия

Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA

Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Авто

Представлен мощный кабриолет Aston Martin DBS Superleggera Volante

Британская компания Aston Martin официально представила новую модель кабриолета Aston Martin DBS Superleggera Volante.
Обновлено в 02:26
Авто

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Авто

Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Политика

Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск

В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.
Обновлено в 09:11
Общество

В чем Севастополь и Крым стали полностью автономны от РФ

Севастополь и Республика Крым могут жить автономно от энергетической системы России.
Обновлено в 08:13
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Силовики были задержаны накануне в связи с расследованием дела о преступном сообществе Рауля и Рауфа Арашуковых, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ

«Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.
Обновлено в 05:12
Политика

Путин дал старт новому СПГ-заводу

Президент по видеосвязи из Таврического дворца в Санкт-Петербурге принял участие в церемонии начала отгрузки сжиженного природного газа с построенного в Ленинградской области нового завода "Криогаз-Высоцк".
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы

По данным следствия, репетитор «систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении 8-летней девочки, а также высказывал в её адрес оскорбления различного содержания» во время уроков музыки.
Обновлено в 07:19
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Документ определяет порядок ограничения доступа к информации, выражающейся в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство, неуважение к обществу, государству, власти, государственным символам и Конституции.
Обновлено в 02:36
Энергетика

Глава МИД Ирана пригрозил США последствиями из-за нефтяных санкций

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригрозил США последствиями, если они попытаются мешать продажам иранской нефти.
Обновлено в 10:37
Наука

Из-за турбулентных волн в ядре резко меняются магнитные полюса Земли

Озвучена основная причина аномальной миграции магнитного полюса нашей планеты, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 05:16
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты

Смартфоны OPPO Reno с уникальной селфи-камерой дебютировали в Европе

Обновлено в 10:54
Политика

Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту

Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Политика

Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине

Старцы просят кинот не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:16
Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Макрона от имени Зеленского

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Футбол

«Краснодар» сыграет с «Ахматом»

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В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
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Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
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