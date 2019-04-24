Экономика

Boeing отчитался о сокращении прибыли в I кварталеВедомости 09:07

Выручка подразделения уменьшилась на 9% до $11,8 млрд. После инцидентов с самолетами 737 Max Boeing также отказался от своих прогнозов на 2019 г. Из-за неопределенности по срокам и условиям возвращения к эксплуатации 737 Max новый прогноз будет представлен позднее, добавили в компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Boeing отчитался о сокращении прибыли в I квартале

Ведомости09:07

Квартальная прибыль Boeing снизилась на 13,2% — до $2,15 млрд

Rambler News Service08:07

Прибыль «Boeing» падает после крушения самолета модели 737 MAX

Политика Сегодня08:19

Boeing отменил выкуп собственных акций из-за проблем с моделью 737 MAX

РБК08:58

Boeing пересматривает годовой прогноз из-за неопределенности вокруг 737 MAX

Вести.Финанс08:59

Прибыль Boeing упала на 21% после приостановки полетов 737 MAX

Financial One08:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Общество

В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Политика

Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Бритни Спирс впервые обратилась к фанатам после лечения в психбольнице

В начале апреля Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 06:04
Политика

Ким Чен Ын впервые приехал в Россию

Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено в 07:44
Наука

NASA: В климате Земли произошли драматические изменения

Изменения, которые произошли в климате нашей планеты за последние шесть с лишним десятков лет, можно назвать драматическими.
Обновлено в 07:16
Политика

Путин назвал сверхзадачу России

Как отметил глава государства, хотя перед страной и стоит цель выйти на пятое место по объему экономики, это все же не является сверхзадачей.
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка

В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Подмосковье полицейские убили отца двукратного чемпиона мира по ММА

Неизвестные избили 46-летнего мужчину - отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау - прямо на улице, информирует Mash в известном мессенджере.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Политика

Путин дал старт новому СПГ-заводу

Обновлено в 09:20
Политика

Регионы получили 22% от направленных на нацпроекты в 2019 г 1,7 трлн руб

Регионы за первый квартал получили на реализацию нацпроектов лишь 22,3% из предусмотренных на 2019 год в бюджете РФ 1,7 триллиона рублей, а потратили всего более 32 миллиардов рублей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на сведения Федерального казначейства.
Обновлено в 09:28
Технологии

«Яндекс» представил технологию распознавания усталости таксистов

Сервис «Яндекс.Такси» разработал устройство, которое при помощи технологий компьютерного зрения и алгоритмов анализирует уровень внимания водителя.
Обновлено в 08:54
Происшествия

СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя

СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:50
Политика

Лукашенко улетел в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Глава Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Китай.
Обновлено в 01:46
Авто

«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне

В документе речь идет о новом кроссовере Haval F7, который будут собирать на новом заводе компании Haval в Тульской области.
Обновлено вчера в 09:52
Кино

Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена»

«Амедиатека» в партнерстве с «Локомотивом» покажет финальную серию «Игры престолов» на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»

Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Футбол

Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:06
Космос

На Марсе впервые зафиксировано землетрясение

Зонд InSight, предназначенный для изучения геологического строения Марса, произвёл успешную посадку на планету 26 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 13:47
Транспорт

В ГИБДД предложили приравнять детей к прицепам

Глава ГИБДД России Михаил Черников внес инициативу по ограничениям скорости для тех водителей, которые перевозят детей.
Обновлено в 02:17
Энергетика

Россия начала прокачку чистой нефти по трубопроводу «Дружба»

Российская нефть, которая соответствует технологическим стандартам, начала поступать по северной ветке нефтепровода «Дружба» на ОАО «Нафтан».
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

Россия поставит Армении первые Су-30СМ к началу 2020 года

Первые многофункциональные истребители Су-30СМ будут поставлены в Армению к началу следующего года.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы

Обновлено в 07:19
Происшествия

Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ

"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Наука

Ученые назвали признаки склонности к изменам

Обновлено в 05:53
Общество

Бастрыкин объяснил свой «мем» с ноутбуком и лупой

Выступая с лекцией перед студентами, Бастрыкин достал лупу и сообщил, что из-за этого инструмента недавно появился новый мем.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Политика

Двенадцать афонских старцев призвали не пускать на Святую гору клириков новой украинской церкви

По мнению подписавших письмо, представители Православной церкви Украины наносят на Афон визиты с целью эксплуатации авторитета Святой горы для выведения их из всеправославной изоляции.
Обновлено в 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boeing 737 MAX
Пассажирский самолёт
Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Boeing 737
Пассажирский самолёт
Узкофюзеляжный турбовентиляторный реактивный пассажирский самолёт. Boeing 737 является самым массовым пассажирским самолётом за всю историю пассажирского авиастроения. Самолёт производится корпорацией Boeing с 1967 года. Boeing 737 эксплуатируется настолько широко, что в любой момент времени в воздухе находится в среднем 1200 самолётов и каждые 5 секунд в мире взлетает и садится один 737-й. Фактически, Boeing 737 - общее название семейства из более чем десяти моделей воздушных судов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное