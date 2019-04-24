Экономика
Boeing отчитался о сокращении прибыли в I кварталеВедомости 09:07
Выручка подразделения уменьшилась на 9% до $11,8 млрд. После инцидентов с самолетами 737 Max Boeing также отказался от своих прогнозов на 2019 г. Из-за неопределенности по срокам и условиям возвращения к эксплуатации 737 Max новый прогноз будет представлен позднее, добавили в компании.
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В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
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Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
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Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
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Шоу-бизнес
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В начале апреля Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 06:04
Политика
Ким Чен Ын впервые приехал в Россию
Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено в 07:44
Наука
NASA: В климате Земли произошли драматические изменения
Изменения, которые произошли в климате нашей планеты за последние шесть с лишним десятков лет, можно назвать драматическими.
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Путин назвал сверхзадачу России
Как отметил глава государства, хотя перед страной и стоит цель выйти на пятое место по объему экономики, это все же не является сверхзадачей.
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Происшествия
В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка
В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Подмосковье полицейские убили отца двукратного чемпиона мира по ММА
Неизвестные избили 46-летнего мужчину - отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау - прямо на улице, информирует Mash в известном мессенджере.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
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Путин дал старт новому СПГ-заводу
Обновлено в 09:20
Политика
Регионы получили 22% от направленных на нацпроекты в 2019 г 1,7 трлн руб
Регионы за первый квартал получили на реализацию нацпроектов лишь 22,3% из предусмотренных на 2019 год в бюджете РФ 1,7 триллиона рублей, а потратили всего более 32 миллиардов рублей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на сведения Федерального казначейства.
Обновлено в 09:28
Технологии
«Яндекс» представил технологию распознавания усталости таксистов
Сервис «Яндекс.Такси» разработал устройство, которое при помощи технологий компьютерного зрения и алгоритмов анализирует уровень внимания водителя.
Обновлено в 08:54
Происшествия
СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя
СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:50
Политика
Лукашенко улетел в Китай на встречу с Си Цзиньпином
Глава Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Китай.
Обновлено в 01:46
Авто
«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
В документе речь идет о новом кроссовере Haval F7, который будут собирать на новом заводе компании Haval в Тульской области.
Обновлено вчера в 09:52
Кино
Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена»
«Амедиатека» в партнерстве с «Локомотивом» покажет финальную серию «Игры престолов» на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 04:31
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В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Футбол
Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:06
Космос
На Марсе впервые зафиксировано землетрясение
Зонд InSight, предназначенный для изучения геологического строения Марса, произвёл успешную посадку на планету 26 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 13:47
Транспорт
В ГИБДД предложили приравнять детей к прицепам
Глава ГИБДД России Михаил Черников внес инициативу по ограничениям скорости для тех водителей, которые перевозят детей.
Обновлено в 02:17
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Российская нефть, которая соответствует технологическим стандартам, начала поступать по северной ветке нефтепровода «Дружба» на ОАО «Нафтан».
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Россия поставит Армении первые Су-30СМ к началу 2020 года
Первые многофункциональные истребители Су-30СМ будут поставлены в Армению к началу следующего года.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19
Происшествия
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ
"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Наука
Ученые назвали признаки склонности к изменам
Обновлено в 05:53
Общество
Бастрыкин объяснил свой «мем» с ноутбуком и лупой
Выступая с лекцией перед студентами, Бастрыкин достал лупу и сообщил, что из-за этого инструмента недавно появился новый мем.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Политика
Двенадцать афонских старцев призвали не пускать на Святую гору клириков новой украинской церкви
По мнению подписавших письмо, представители Православной церкви Украины наносят на Афон визиты с целью эксплуатации авторитета Святой горы для выведения их из всеправославной изоляции.
Обновлено в 09:20