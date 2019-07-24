Экономика

Boeing отчиталась о крупнейшем квартальном убытке в истории — $3 млрдКоммерсантъ 15:17

Сегодня, 24 июля, американская аэрокосмическая корпорация Boeing представила финансовую отчетность за второй квартал: чистый убыток компании составил $2,92 млрд (против чистой прибыли $2,2 млрд годом ранее).
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Boeing отчиталась о крупнейшем квартальном убытке в истории — $3 млрд

Коммерсантъ15:17

Boeing получил крупный убыток во II квартале после приостановки эксплуатации 737 MAX

Вести.Финанс09:52

Boeing заявил о гигантских убытках

Взгляд.ру09:55

Boeing предупреждает о рисках задержки программы 777X

ПРАЙМ11:07

Boeing отчитался об убытке на фоне проблем с 737 Max

Rambler News Service10:04

«Боинг» столкнулся с крупнейшими квартальными убытками в истории

Эхо Москвы14:31

Boeing сообщил о квартальном убытке из-за списаний и приостановки полетов 737 MAX

Интерфакс08:57
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Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына

Житель Кубани стал фигурантом уголовного дела после того, как он, предположительно, посадил на цепь своего 10-летнего сына.
Обновлено 22 июля в 12:58
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Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
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ФБР хотело забрать «черные ящики» MH17, заявили в Малайзии

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Суд арестовал Навального на 30 суток за призывы к митингу

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Кино

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
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Наука

У дипломатов США после работы на Кубе найдены изменения в мозге

Администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году вывела много сотрудников с Кубы после того, как сотрудники вновь открытого в Гаване годом ранее посольства стали жаловаться на здоровье.
Обновлено в 14:34
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Космос

Обнаружен рекордсмен среди затменных двойных белых карликов

Используя 2,1-метровый телескоп в Национальной обсерватории Китт-Пик (США), астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из пары белых карликов, которые совершают один оборот вокруг общего центра масс всего за 6,91 минуты.
Обновлено в 13:00
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Новорожденная девочка вылетела из машины после аварии в Петербурге

Обновлено в 09:47
Общество

Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле»

Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).
Обновлено в 06:58
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
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Спецназ Украины поехал подавлять беспорядки в Донбассе

МВД Украины отправило в город отряд спецназа, о чем сообщило МВД Украины на странице в Facebook 24 июля.
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В Петербурге начался митинг против произвола на выборах

Обновлено в 12:33
Общество

Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Общество

В Европу снова пришла аномальная жара

В стране объявлен оранжевый уровень опасности. В результате пика жары в Великобритании и Париже зафиксированы сбои в движении поездов.
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«Краснодар» согласовал контракт с игроком «Сент-Этьена»

"Краснодар" объявил о согласовании контракта с полузащитником "Сент-Этьена" Реми Кабелла, передает ТАСС.
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Футбол

«Торино» заинтересовался Ригони

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Торино», сообщает Tuttosport.
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Наука

Ученые объяснили, чем опасен повышенный уровень сахара в крови

Корейские медики пришли к выводу, что вероятность возникновения рака поджелудочной железы многократно возрастает даже при незначительном повышении уровня сахара в крови, в том числе у вполне здорового человека, пишет в среду Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
Обновлено в 15:49
Политика

Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

Обновлено в 13:22
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Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Происшествия

В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту

На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Перми чиновница избила ногами бездомного

Женщина пояснила, что таким образом она хотела прогнать мужчину В Перми сотрудница краевого управления Росреестра избивала бездомного мужчину ногами.
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Мэрия Москвы закупит еще 900 км бордюров

Власти Москвы закупят рекордное количество гранитного бордюра: размещены 4 тендера на общую сумму 2,99 млрд руб. На эти средства планируется закупить 940 км ограждений.
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Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие.
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Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

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Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
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Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Офис украинского лидера Владимира Зеленского выразил правительству страны свое намерение сместить мэра Киева Виталия Кличко, сообщил в своем фейсбуке шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар.
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СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел

Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 14:12
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Клип группы Queen набрал более миллиарда просмотров на YouTube

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