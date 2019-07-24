Сегодня, 24 июля, американская аэрокосмическая корпорация Boeing представила финансовую отчетность за второй квартал: чистый убыток компании составил $2,92 млрд (против чистой прибыли $2,2 млрд годом ранее).

Boeing отчиталась о крупнейшем квартальном убытке в истории — $3 млрд

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