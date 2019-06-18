Политика

Boeing остался без заказов в первый день на авиасалоне в Ле-БуржеГазета.Ru 06:03

Первый день авиасалона в Ле-Бурже не принес Boeing ни одного контракта. Глава компании признался, что в этом году концерн приехал в Париж не продавать, а спасать репутацию после двух катастроф 737 MAX.
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СМИ: Boeing в первый день авиасалона в Ле Бурже остался без заказов

РИА Новостивчера в 22:43

Boeing в первый день Ле-Бурже остался без заказов

Взгляд.рувчера в 20:52

Boeing не предложили ни одного заказа на авиасалоне в Ле-Бурже

РЕН ТВ00:37

Boeing остался без заказов в первый день на авиасалоне в Ле-Бурже

Газета.Ru06:03

Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день «Ле-Бурже»

Известиявчера в 20:25

Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа

Российская газетавчера в 20:16

СМИ: Boeing в первый день Ле-Бурже - 2019 не получил ни одного заказа на свою продукцию

ТАССвчера в 19:17
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
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Херсли покинет СКА и перейдёт в другой клуб КХЛ

Шведский защитник Патрик Херсли не станет подписывать новое соглашение с питерским СКА, при этом он продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге, сообщил представляющий интересы игрока агент Глеб Чистяков.
Обновлено в 07:46
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Политика

«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите

«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите «Газпром» пока не видит, с кем вести переговоры о продлении контракта на транзит газа через Украину, и ждет выделения газотранспортной системы из «Нафтогаза», следует из заявлений топ-менеджеров компании.
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Экономика

В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Происшествия

В Испании объявили в розыск брата убитой девочки из России

Брат найденной мертвой несовершеннолетней гражданки РФ объявлен в розыск после обращения матери, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.
Обновлено в 07:46
Происшествия

10 пассажиров самолета получили травмы из-за турбулентности

10 человек получили травмы и были доставлены в больницу, после того пассажирский самолет Boeing 737 попал в зону турбулентности над Южным Тиролем, сообщает Badische Zietung.
Обновлено вчера в 16:06
Армия и оружие

В «Алмаз-Антее» рассказали об уникальных особенностях ракеты С-500

В «Алмаз-Антее» рассказали об уникальных особенностях ракеты С-500.
Обновлено в 02:28
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Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в его отравлении

Обновлено в 08:13
Интернет

Facebook запустит свою криптовалюту Libra

Американская компания Facebook к 2020 году запустит в обращение собственную криптовалюту Libra, сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 07:49
Музыка

У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления

С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
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Роскачество назвало лучшие смартфоны

Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
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Происшествия

ФСБ провела обыск в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Сотрудники ФСБ пришли с обысками в музей частных коллекций "Собрание" в центре Москвы.
Обновлено в 08:19
Общество

Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах

Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах. Соответствующий приказ МВД утвержден министерством юстиции.
Обновлено в 05:18
Политика

Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе

Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Сильное землетрясение произошло в Китае

По данным CENK, в провинции Сычуань в уезде Чаннин на юго-западе Китая произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составляет 6 баллов.
Обновлено вчера в 11:15
Авто

Цены на все модели Lada повысит АвтоВАЗ

Обновлено в 04:38
Происшествия

В Подмосковье задержали подростка за попытку изнасилования

Полицейские в Московской области задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в попытке изнасилования женщины.
Обновлено в 07:51
Общество

В российском городе приземлился самолет НАТО

В мае Генштаб Испании показал фотографии самолетов ВВС России, которые перехватила воздушная полиция НАТО.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Космос

Тайну Солнца смогли разгадать благодаря Луне

Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Лазарев ответил на слухи о себе неприличной фотографией

Музыкант Сергей Лазарев ответил на слухи о себе фотографией псов, которые справляют нужду на газоне.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27

Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
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Ирина Дубцова рассказала об отношениях с бывшим мужем

Знаменитая волгоградская певица рассказала на своей странице в соцсети, как ей удалось сохранить хорошие отношения с бывшим мужем.
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Происшествия

Россиянин пострадал в массовой драке в Стамбуле

В Стамбуле россиянин получил ножевое ранение в результате массовой потасовки, сообщило генконсульство России.
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Политика

По данным опроса, россияне предпочли социальные расходы военным

Россияне предпочли социальные расходы военным, при этом более половины респондентов считают, что российская армия справится с военной угрозой, следует из данных опроса, опубликованного на сайте "Левада-центра".
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В ДНР сообщили об опасности возобновления боевых действий

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Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область

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Космос

В июне нашу планету ждёт полезная встреча с метеорным роем

В 20-х числах июня наша планета встретится с так называемым «роем Таурид».
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Авто

Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа

Сменивший поколение Renault Captur базируется на «тележке» последнего Clio и превосходит предшественника по размерам.
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