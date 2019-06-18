Политика
Boeing остался без заказов в первый день на авиасалоне в Ле-БуржеГазета.Ru 06:03
Первый день авиасалона в Ле-Бурже не принес Boeing ни одного контракта. Глава компании признался, что в этом году концерн приехал в Париж не продавать, а спасать репутацию после двух катастроф 737 MAX.
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Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Хоккей
Херсли покинет СКА и перейдёт в другой клуб КХЛ
Шведский защитник Патрик Херсли не станет подписывать новое соглашение с питерским СКА, при этом он продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге, сообщил представляющий интересы игрока агент Глеб Чистяков.
Обновлено в 07:46
Политика
«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите
«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите «Газпром» пока не видит, с кем вести переговоры о продлении контракта на транзит газа через Украину, и ждет выделения газотранспортной системы из «Нафтогаза», следует из заявлений топ-менеджеров компании.
Обновлено в 07:56
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Испании объявили в розыск брата убитой девочки из России
Брат найденной мертвой несовершеннолетней гражданки РФ объявлен в розыск после обращения матери, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.
Обновлено в 07:46
Происшествия
10 пассажиров самолета получили травмы из-за турбулентности
10 человек получили травмы и были доставлены в больницу, после того пассажирский самолет Boeing 737 попал в зону турбулентности над Южным Тиролем, сообщает Badische Zietung.
Обновлено вчера в 16:06
Армия и оружие
В «Алмаз-Антее» рассказали об уникальных особенностях ракеты С-500
В «Алмаз-Антее» рассказали об уникальных особенностях ракеты С-500.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в его отравлении
Обновлено в 08:13
Интернет
Facebook запустит свою криптовалюту Libra
Американская компания Facebook к 2020 году запустит в обращение собственную криптовалюту Libra, сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 07:49
Музыка
У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Происшествия
ФСБ провела обыск в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Сотрудники ФСБ пришли с обысками в музей частных коллекций "Собрание" в центре Москвы.
Обновлено в 08:19
Общество
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах. Соответствующий приказ МВД утвержден министерством юстиции.
Обновлено в 05:18
Политика
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Сильное землетрясение произошло в Китае
По данным CENK, в провинции Сычуань в уезде Чаннин на юго-западе Китая произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составляет 6 баллов.
Обновлено вчера в 11:15
Авто
Цены на все модели Lada повысит АвтоВАЗ
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Подмосковье задержали подростка за попытку изнасилования
Полицейские в Московской области задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в попытке изнасилования женщины.
Обновлено в 07:51
Общество
В российском городе приземлился самолет НАТО
В мае Генштаб Испании показал фотографии самолетов ВВС России, которые перехватила воздушная полиция НАТО.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Космос
Тайну Солнца смогли разгадать благодаря Луне
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Лазарев ответил на слухи о себе неприличной фотографией
Музыкант Сергей Лазарев ответил на слухи о себе фотографией псов, которые справляют нужду на газоне.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27
Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова рассказала об отношениях с бывшим мужем
Знаменитая волгоградская певица рассказала на своей странице в соцсети, как ей удалось сохранить хорошие отношения с бывшим мужем.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Россиянин пострадал в массовой драке в Стамбуле
В Стамбуле россиянин получил ножевое ранение в результате массовой потасовки, сообщило генконсульство России.
Обновлено в 07:56
Политика
По данным опроса, россияне предпочли социальные расходы военным
Россияне предпочли социальные расходы военным, при этом более половины респондентов считают, что российская армия справится с военной угрозой, следует из данных опроса, опубликованного на сайте "Левада-центра".
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
В ДНР сообщили об опасности возобновления боевых действий
Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил о существовании угрозы возобновления боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область
Читайте такжеВ Чемодановке арестовали 15 цыган после массовой драки По словам президента ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артура Горбатова, в Волгоградскую область переселились на время конфликта 4-5 семей.
Обновлено в 06:25
Космос
В июне нашу планету ждёт полезная встреча с метеорным роем
В 20-х числах июня наша планета встретится с так называемым «роем Таурид».
Обновлено 16 июня в 11:03
Авто
Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа
Сменивший поколение Renault Captur базируется на «тележке» последнего Clio и превосходит предшественника по размерам.
Обновлено в 06:13