Политика
Boeing остался без заказов в первый день на авиасалоне в Ле-БуржеГазета.Ru 06:03
Первый день авиасалона в Ле-Бурже не принес Boeing ни одного контракта. Глава компании признался, что в этом году концерн приехал в Париж не продавать, а спасать репутацию после двух катастроф 737 MAX.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
Экономика
Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 06:24
Музыка
Костюм Карди Би треснул во время выступления
В списке артистов мероприятия была и рэперша Карди Би. Исполнительница вышла на сцену в разноцветном комбинезоне, который облегал все тело.
Обновлено вчера в 13:04
Общество
Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки
Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Политика
В Крыму предложили темы для первой встречи Путина и Зеленского
Первую встречу нового главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина необходимо начать с обсуждения деблокады полуострова и недопустимости провокаций в отношении российских граждан.
Обновлено в 06:02
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности в Швейцарии
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
СК РФ выяснит, правда ли в пригороде Белгорода 8 лет нет питьевой воды
Следственный комитет решил проверить обращение жителей одного из пригородов Белгорода к президенту Владимиру Путину о том, что они восемь лет живут без питьевой воды, сообщается во вторник на сайте СК РФ.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Началова могла отписать полквартиры Фролову, спасая отношения
Как известно, хоккеист Александр Фролов и певица Юлия Началова никогда не были женаты.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Госдума приняла закон о правовом статусе паломника
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, устанавливающий специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Перехват бомбардировщика США у границ России показали на видео
Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео.
Обновлено в 00:16
Общество
МЭР предложило изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности.
Обновлено в 01:50
Кино
Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019
Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Обновлено вчера в 17:47
Армия и оружие
«Алмаз-Антей»: система ПВО сдержала США от бомбардировки объектов СССР
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила в его отравлении семью Шукшиных
Сестра продюсера Бари Алибасова считает, что ее брата отравил "кто-то из семейства Шукшиных".
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
В образе воительницы: Литвинова примерила платье-кольчугу
52-летняя Рената Литвинова появилась на публике в образе воительницы, как выразилась сама знаменитость.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Число пропавших детей и подростков в России снизилось почти на треть
Число пропавших детей и подростков в России за последние пять лет снизилось почти на треть.
Обновлено в 04:35
Политика
Макрон призвал не допустить выхода России из Совета Европы
Франция выступает против выхода России из Совета Европы, такой шаг может негативно сказаться на всех, кто видит в этой организации средство защиты своих прав, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс
Пятнадцать пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя отказались лететь на самолете после незначительной задержки.
Обновлено в 00:41
ЖКХ
Героев России освободили от взносов за капремонт и платы за ЖКХ
Согласно документу, льготу получают Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и проживающие с ними родственники.
Обновлено в 03:46
Интернет
Facebook анонсировал запуск собственной криптовалюты Libra в 2020 году
Основной задачей новой структуры станет предоставление финансовых услуг пользователям на основании собственной криптовалюты — Libra.
Обновлено в 06:43
Экономика
Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в Кремле
Социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в этом году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:26
Происшествия
На бывшего замглавы СвЖД завели уголовное дело о взятке
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замначальника СвЖД Алексея Кочнева. Его подозревают в получении взятки автомобилем.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Создатель С-500 рассказал о работе системы в космосе
Система может применяться в том числе и для борьбы с баллистическими ракетами всех типов.
Обновлено в 01:56