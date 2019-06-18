Политика

Boeing остался без заказов в первый день авиасалона в Ле-БуржеNews.ru 07:04

Американская авиастроительная компания Boeing неудачно закончила первый день крупнейшего Международного авиакосмического салона во французском Ле-Бурже. Предприятие не заключило ни одного контракта на поставку самолётов.
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Boeing остался без заказов в первый день на авиасалоне в Ле-Бурже

Газета.Ru06:03

Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день «Ле-Бурже»

Известиявчера в 20:25

Boeing не предложили ни одного заказа на авиасалоне в Ле-Бурже

РЕН ТВ00:37

СМИ: Boeing в первый день авиасалона в Ле Бурже остался без заказов

РИА Новостивчера в 22:43

Boeing в первый день Ле-Бурже остался без заказов

Взгляд.рувчера в 20:52

Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа

Российская газетавчера в 20:16

СМИ: Boeing в первый день Ле-Бурже - 2019 не получил ни одного заказа на свою продукцию

ТАССвчера в 19:17
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:25, Вашингтон
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Происшествия

Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

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В гибели туристической группы Дятлова могли быть виновны испуганные олени.
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