Boeing остался без заказов в первый день авиасалона в Ле-БуржеNews.ru 07:04

Американская авиастроительная компания Boeing неудачно закончила первый день крупнейшего Международного авиакосмического салона во французском Ле-Бурже. Предприятие не заключило ни одного контракта на поставку самолётов.

Boeing остался без заказов в первый день авиасалона в Ле-Бурже

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