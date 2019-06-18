Политика
Boeing остался без заказов в первый день авиасалона в Ле-БуржеNews.ru 07:04
Американская авиастроительная компания Boeing неудачно закончила первый день крупнейшего Международного авиакосмического салона во французском Ле-Бурже. Предприятие не заключило ни одного контракта на поставку самолётов.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:50, Вашингтон
Политика
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.
Обновлено в 08:12
Общество
Чичерина пожаловалась на травлю из-за песни о Захарченко
Обновлено в 09:31
Футбол
Бразильцы будут уничтожать Венесуэлу два тайма подряд. Прогнозы на Кубок Америки
На Кубке Америки стартует второй тур группового этапа. Теперь, когда мы видели команды в деле, самое время начать делать прогнозы.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Здоровье
Жительница Подмосковья родила 14-го ребенка
Обновлено в 05:24
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Самолет НАТО замечен в кемеровском аэропорту
В аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерово приземлялся самолет Airbus A400M-100 ВВС Германии, 18 июня сообщает портал VSE42.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
В семье Алибасова не отнеслись серьезно к заявлению сестры продюсера
PR-директор основателя группы «На-На» Бари Алибасова объяснил нехваткой внимания заявление сестры продюсера о том, что ее брата отравили родственники его жены.
Обновлено в 08:40
Спорт
Полинский покинул пост после скандального киберспортивного турнира
В Москве 15 июня прошел турнир по FIFA 19 Moscow Cyber Cup, по информации источника, на мероприятии было 10-12 зрителей.
Обновлено в 08:58
Политика
Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах
Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:40
Футбол
Платини дал показания по выбору места проведения Евро-2016
«Мишель Платини ведет себя спокойно, отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения», — сказал Алькье, уточнив, что бывший чиновник был задержан исключительно для дачи свидетельских показаний.
Обновлено в 09:39
Футбол
«Локомотив» объявил о трансфере футболиста «Крузейро»
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе защитника бразильского «Крузейро» Серкейры Мурило.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Чиновники Ленобласти прерывали работу из-за короткого замыкания
Работа чиновников была прервана примерно на час.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Новые напасти косят ряды ВСУ: сводка о военной ситуации в ЛНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
Обновлено в 06:28
Общество
В Эрмитаже пройдет выставка фонда Louis Vuitton
Эрмитаж провел первые переговоры о проведении в Петербурге выставки живописи из коллекции фонда Louis Vuitton.
Обновлено в 09:20
Авто
Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне
Самые «молодые» автомобили с пробегом в России продают и покупают на территории Чеченской республики.
Обновлено в 07:51
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Происшествия
СМИ обвинили оленей в гибели группы Дятлова
В гибели туристической группы Дятлова могли быть виновны испуганные олени.
Обновлено в 09:32
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Авто
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом
Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Общество
Росздравнадзор изымет из продажи еще одно лекарство от кашля
Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля "Сиресп", которое содержит фенспирид, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное письмо ведомства.
Обновлено в 08:50
Энергетика
Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5%
Как сообщалось, в конце октября прошлого года правительство договорилось со всеми нефтяными компаниями об ограничении оптовых цен на нефтепродукты до 31 марта 2019 года, в марте договоренности были продлены до конца июня с некоторой корректировкой условий.
Обновлено в 09:22
Хоккей
Защитник СКА Патрик Херсли перейдет в другой клуб КХЛ
Шведский защитник не станет подписывать новый договор с петербургским СКА Во вторник, 18 июня, стало известно, что защитник Патрик Херсли покидает петербургский СКА.
Обновлено в 09:11
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11