Происшествия
Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-БуржеГазета.Ru вчера в 23:29
Компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
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Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности в Швейцарии
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда
Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Семак не считает себя идеальным семьянином и идеальным тренером
В эфире передачи известный телеведущий восхитился наставником сине-бело-голубых, назвав его идеальным семьянином, идеальным тренером, замечательным товарищем и партнером по команде.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова
Состояние заслуженного артиста России, продюсера Бари Алибасова остается тяжелым из-за ожогов внутренних органов едкой жидкостью.
Обновлено вчера в 03:07
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
В Сочи завершился фестиваль «Кинотавр»
Самым ожидаемым событием стала церемония закрытия.
Обновлено вчера в 14:43
Шоу-бизнес
Собчак поссорилась с Бондарчук из-за Богомолова
По данным агентства, конфликт между Собчак и редакцией журнала возник из-за ее фото с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 21:15
Религия
Епархия отказалась от храма святой Екатерины в сквере у театра Драмы
Обновлено 16 июня в 04:30
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Тимошенко обвинила Гройсмана в попытке обанкротить ГТС Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также главу компании «Нафтогаз» Андрея Коболева в попытках довести до банкротства газотранспортную систему (ГТС) страны.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
В Китае произошло мощное землетрясение
По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 21:09
Авто
С 1 июля АвтоВАЗ повысит цены на автомобили
«АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на все модели LADA в России с 1 июля.
Обновлено в 00:06
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено вчера в 05:34
Армия и оружие
США показали новые кадры с места инцидента в Оманском заливе
Обнародованные Пентагоном кадры, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных к инциденту в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 18:56
Авто
Россияне ищут Lada больше всего
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки
Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Единоборства
Нурмагомедов заявил, что Макгрегор должен заслужить реванш
В октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в настоящее время не заинтересован в поединке с Конором Макгрегором, сообщает BT Sport.
Обновлено вчера в 23:17
Космос
Астрономы обновили каталог гамма-всплесков
Особенно горячие и яркие при коллапсе могут испускать струи в самой жесткой части электромагнитного спектра — гамма-всплески.
Обновлено вчера в 05:37
Политика
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Обновлено вчера в 15:53
Общество
Периметр «Екатеринбург Арены» вновь открыли для прогулок
Периметр "Екатеринбург Арены" открыли для прогулок и отдыха горожан.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасности
Забирать земельные участки предлагается, если они используются с нарушением требований пожарной безопасности в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений.
Обновлено вчера в 04:13
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Посетители смогут бесплатно попасть на выставки ВДНХ по будням
ВДНХ в честь празднования своего 80-летия с 18 июня вводит бесплатные часы посещения выставок по будням.
Обновлено в 00:07
Общество
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Позитивное отношение к призывной службе достигло рекордного уровня за все время опросов, проводившихся социологами с 1997 года: за все годы исследований этот показатель не превышал 44%.
Обновлено в 00:01
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено вчера в 19:51