Происшествия

Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-БуржеГазета.Ru вчера в 23:29

Компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
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Boeing в первый день Ле-Бурже остался без заказов

Взгляд.рувчера в 20:52

Boeing не предложили ни одного заказа на авиасалоне в Ле-Бурже

РЕН ТВ00:37

СМИ: Boeing в первый день Ле-Бурже - 2019 не получил ни одного заказа на свою продукцию

ТАССвчера в 19:17

СМИ: Boeing в первый день авиасалона в Ле Бурже остался без заказов

РИА Новостивчера в 22:43

Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день «Ле-Бурже»

Известиявчера в 20:25

Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа

Российская газетавчера в 20:16

Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже

Газета.Ruвчера в 23:29
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Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

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Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.
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Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
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Происшествия

Десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности в Швейцарии

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Происшествия

В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда

Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
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Семак не считает себя идеальным семьянином и идеальным тренером

В эфире передачи известный телеведущий восхитился наставником сине-бело-голубых, назвав его идеальным семьянином, идеальным тренером, замечательным товарищем и партнером по команде.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Состояние заслуженного артиста России, продюсера Бари Алибасова остается тяжелым из-за ожогов внутренних органов едкой жидкостью.
Обновлено вчера в 03:07
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Общество

В Сочи завершился фестиваль «Кинотавр»

Самым ожидаемым событием стала церемония закрытия.
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Шоу-бизнес

Собчак поссорилась с Бондарчук из-за Богомолова

По данным агентства, конфликт между Собчак и редакцией журнала возник из-за ее фото с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 21:15
Религия

Епархия отказалась от храма святой Екатерины в сквере у театра Драмы

Обновлено 16 июня в 04:30
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Тимошенко обвинила Гройсмана в попытке обанкротить ГТС Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также главу компании «Нафтогаз» Андрея Коболева в попытках довести до банкротства газотранспортную систему (ГТС) страны.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

В Китае произошло мощное землетрясение

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 21:09
Авто

С 1 июля АвтоВАЗ повысит цены на автомобили

«АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на все модели LADA в России с 1 июля.
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Политика

Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края

Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено вчера в 05:34
Армия и оружие

США показали новые кадры с места инцидента в Оманском заливе

Обнародованные Пентагоном кадры, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных к инциденту в Оманском заливе.
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Россияне ищут Lada больше всего

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Общество

Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки

Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
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Единоборства

Нурмагомедов заявил, что Макгрегор должен заслужить реванш

В октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в настоящее время не заинтересован в поединке с Конором Макгрегором, сообщает BT Sport.
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Особенно горячие и яркие при коллапсе могут испускать струи в самой жесткой части электромагнитного спектра — гамма-всплески.
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Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон

Обновлено вчера в 15:53
Общество

Периметр «Екатеринбург Арены» вновь открыли для прогулок

Периметр "Екатеринбург Арены" открыли для прогулок и отдыха горожан.
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Общество

В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасности

Забирать земельные участки предлагается, если они используются с нарушением требований пожарной безопасности в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений.
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Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Общество

Посетители смогут бесплатно попасть на выставки ВДНХ по будням

ВДНХ в честь празднования своего 80-летия с 18 июня вводит бесплатные часы посещения выставок по будням.
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Общество

Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины

Позитивное отношение к призывной службе достигло рекордного уровня за все время опросов, проводившихся социологами с 1997 года: за все годы исследований этот показатель не превышал 44%.
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Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Обновлено вчера в 19:51
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