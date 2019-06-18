Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказаРоссийская газета вчера в 20:16

Американский авиаконцерн Boeing не получил ни одного заказа в первый день международного аэрокосмического салона "Ле-Бурже". Это даже хуже ожиданий, констатировал телеканал CNBC. В то же время европейский концерн Airbus всего за сутки подписал 123 контракта на поставку новых самолетов.

Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа

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