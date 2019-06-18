Политика
Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказаРоссийская газета вчера в 20:16
Американский авиаконцерн Boeing не получил ни одного заказа в первый день международного аэрокосмического салона "Ле-Бурже". Это даже хуже ожиданий, констатировал телеканал CNBC. В то же время европейский концерн Airbus всего за сутки подписал 123 контракта на поставку новых самолетов.
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Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Общество
Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф
Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Названы новые способы обмана автомобилистов
На колесо оставленного на парковке автомобиля мошенники могут надеть кодовый или обычный замок.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Тайна гибели группы Дятлова раскрыта
Обновлено в 02:45
Футбол
Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Обновлено вчера в 17:47
Политика
«Газпром» не готов заключить контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях
«Газпром» считает пока невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях, сказал член правления, начальник департамента компании Сергей Кузнец.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра
Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27
Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 23:12
Энергетика
С датским регулятором проведут консультации по «Северному потоку — 2»
Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.
Обновлено в 04:16
Политика
Нарышкин назвал монополию доллара анахронизмом
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал доллар валютой с «токсичным характером», которая стала анахронизмом современной мировой экономики.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал смерть начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.
Обновлено в 02:54
Гаджеты
Samsung дала пользователям «умных» телевизоров инструкцию по ручной проверке на вирусы
Пользователи резонно заметили, что в телевизорах стоимостью более 5 тысяч долларов функция проверки на вирусы должна работать автоматически.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Оскверненные могилы британцев в Крыму возмутили Лондон
Могилы в британцев Крыму осквернены, захвачены и забыты, приводит "ИноСМИ" статью в журнале Times.
Обновлено в 02:51
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант»
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено в 02:26
Экономика
Forbes назвал самые дорогие землевладения России
Самым дорогим землевладением в России оказался "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева стоимостью 68,5 млрд руб. Он занимает 649 тыс. га и принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Шестун перерезал себе вены прямо во время судебного заседания
Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун перерезал себе вены на левой руке прямо во время судебного процесса, начавшегося в десять утра в 253-м Гарнизонном военном суде.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Собчак публично высказалась о романе с Богомоловым
Ксения Собчак в Сети опубликовала возмущенный комментарий из-за того, что снимок, на котором она запечатлена с режиссером Константином Богомоловым, попал на обложку одного из российских журналов.
Обновлено в 03:24
Экономика
Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию
Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.
Обновлено в 03:45
Общество
Бутина занялась преподаванием в американской тюрьме
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей
Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.
Обновлено 16 июня в 20:18
Политика
Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли
Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33