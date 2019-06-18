Boeing остался без новых заказов в первый день в Ле-БуржеВедомости 03:22

Boeing не оформил ни одного заказа на свои самолеты в первый день одного из крупнейших авиасалонов во французском Ле-Бурже. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на консалтинговую фирму IBA.iQ. Этот авиасалон для Boeing не будет посвящен заказам, заявил CNBC гендиректор Boeing Деннис Мюлленбург.

Boeing остался без новых заказов в первый день в Ле-Бурже

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