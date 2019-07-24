Экономика
Boeing опубликовал первый отчет, который отражает проблемы с 737 MAXРБК 13:06
Американский Boeing опубликовал первый квартальный отчет, который в полной мере учитывает потери от проблем с лайнером 737 MAX. Предыдущий отчет вышел в начале марта, вскоре после того, как этот самолет запретили для использования в результате двух катастроф.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
Общество
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Россия выразила сожаление после инцидента в небе над Южной Кореей
Как сообщало ранее агентство Yonhap, российские военные самолеты дважды вторглись в воздушное пространство Республики Корея вблизи острова Токто в акватории Японского моря.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Экс-главу Серпуховского района Шестуна направили в психбольницу
Экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, арестованного по обвинению в мошенничестве, госпитализировали в Московскую психиатрическую больницу № 1 им. Н.А. Алексеева (бывш. им. П.П. Кащенко).
Обновлено в 12:24
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше.
Обновлено в 08:40
Политика
Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам
Обновлено в 11:00
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Общество
Синоптики прогнозируют резкое похолодание в европейской части России
Гидрометцентр опубликовал на своем сайте информацию, что начиная с 28 июля, в европейской части России начнется резкое похолодание.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Беспилотник США Predator A «отпраздновал» 25 лет со дня первого полёта
Как сообщает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу компании General Atomics Aeronautical Systems, в этом месяце исполняется 25 лет со дня первого полёта американского "Хищника", положившего начало целому семейству разведывательных и боевых дронов.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Путин выразил соболезнования семьям погибших детей в палаточном лагере
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара на территории палаточного лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:00
Политика
Борис Джонсон вступит в должность премьер-министра Великобритании
Британский евроскептик Борис Джонсон в среду официально вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Власти Хабаровского края закроют лагерь «Холдоми» после гибели детей
Детский палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае власти Солнечного района постановили закрыть, заявила 24 июля региональный министр образования Алла Кузнецова на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 05:05
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя
Боксер Максим Дадашев скончался в возрасте 28 лет от травм, которые получил во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 11:38
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
Обновлено в 07:30
Космос
Обнаружен рекордсмен среди затменных двойных белых карликов
Используя 2,1-метровый телескоп в Национальной обсерватории Китт-Пик (США), астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из пары белых карликов, которые совершают один оборот вокруг общего центра масс всего за 6,91 минуты.
Обновлено в 13:00
Политика
На Украине предложили расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Политика
Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына
Обновлено в 12:11
Авто
В Узбекистане ускоренно создадут народный автомобиль
На госхолдинге "Узавтосаноат" собираются внедрить современные рыночные механизмы и методы управления на основе передового международного опыта, а также организовать дополнительные производства по выпуску запчастей и комплектующих и вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также создавать национальные инженерные центры.
Обновлено в 10:22
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Политика
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Семья воспитанника «Локомотива» попала в страшное ДТП
Московский "Локомотив" сообщил, что семья воспитанника Академии клуба Даниила Секача попала в ДТП.
Обновлено в 10:59
Интернет
Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10
Компания Microsoft преждевременно выпустила следующее обновление операционной системы Windows 10, показав новый дизайн меню "Пуск".
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
Ольга Дроздова решилась сменить фамилию
Актриса празднует именины В начале текущего месяца Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова были замечены у здания Мещанского отдела ЗАГСа.
Обновлено в 12:45
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Политика
В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51