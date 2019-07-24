Экономика

Boeing опубликовал первый отчет, который отражает проблемы с 737 MAXРБК 13:06

Американский Boeing опубликовал первый квартальный отчет, который в полной мере учитывает потери от проблем с лайнером 737 MAX. Предыдущий отчет вышел в начале марта, вскоре после того, как этот самолет запретили для использования в результате двух катастроф.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Boeing отчитался об убытке на фоне проблем с 737 Max

Rambler News Service10:04

Boeing заявил о гигантских убытках

Взгляд.ру09:55

Boeing предупреждает о рисках задержки программы 777X

ПРАЙМ11:07

Boeing опубликовал первый отчет, который отражает проблемы с 737 MAX

РБК13:06

В Boeing сообщили об убытках из-за приостановки полетов 737 MAX

Полит.ру09:55

Boeing получил крупный убыток во II квартале после приостановки эксплуатации 737 MAX

Вести.Финанс09:52

Boeing сообщил о квартальном убытке из-за списаний и приостановки полетов 737 MAX

Интерфакс08:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:19, Вашингтон
Происшествия

Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми»

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:01
Политика

Глава МИД Великобритании Хант подал в отставку

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант принял решение покинуть свой пост.
Обновлено в 13:11
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

Актриса из сериала «Тюдоры» Ника МакГиган скончалась в 33 года

Актриса Ника МакГиган, знакомая поклонникам кино по роли горничной в сериале «Тюдоры», скончалась.
Обновлено в 11:24
Экономика

Уолл-стрит: Dow Jones ушел в минус, S&P идёт на рекорд

Основные индексы Уолл-стрит торгуются разнонаправленно после публикации отчетов ряда крупных компаний, 24 июля передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:07
Кино

Умер голландский актер Рутгер Хауэр

Обновлено в 13:12
Происшествия

В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл

Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено в 12:00
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено в 13:19
Общество

Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле»

Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).
Обновлено в 06:58
Политика

В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17

Обновлено в 13:50
Происшествия

Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».
Обновлено в 11:06
Наука

Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы

Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.
Обновлено в 12:33
Общество

«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными

Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено вчера в 21:09
Общество

Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Единоборства

В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Футбол

Экс-футболист «Ливерпуля» Сако хочет отсудить £13 млн у WADA

Бывший защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако подал в суд на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с требованием взыскать в его пользу £13 млн.
Обновлено в 12:45
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Общество

Температура воздуха в Бельгии побила рекорд 1833 года

По сообщению Дехенау, в Кляйн-Брогеле зафиксировали 38, 9°C. Это самая высокая температура в истории Бельгии с 1833 года.
Обновлено в 10:50
Политика

ЛНР передала Киеву 64 заключенных, осужденных до 2014 года

ЛНР сегодня в одностороннем порядке начала передачу украинской стороне 64 заключенных, осужденных до начала событий 2014 года в Донбассе и содержавшихся на территории Республики.
Обновлено в 05:55
Политика

Лавров анонсировал визит Медведева на Кубу

Визит кубинского министра в Москву прошел в мае, тогда стороны обсудили отношения двух стран, а также ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 14:02
Экономика

Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»

ЦБ попросил суд арестовать все счета и все денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков — физических лиц.
Обновлено в 11:03
Игры

В PlayStation Store стартовала масштабная летняя распродажа

Sony продолжает активно баловать своих пользователей чередой крупных предложений: под завершение сразу четырёх акций в PS Store компания решила начать летнюю распродажу со множеством скидок на различные проекты.
Обновлено в 03:57
Технологии

В электронные паспорта россиян вставят чипы нового поколения

Будущие электронные паспорта жителей Российской Федерации в обязательном порядке получат чипы нового поколения.
Обновлено в 06:09
Экономика

Nissan сократит 10 тысяч сотрудников, чтобы провести реструктуризацию

Японский автоконцерн Nissan планирует уволить 10 тысяч сотрудников по всему миру, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 00:19
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Футбол

Гвардиола: «Если Сане захочет уйти, мне будет грустно»

Обновлено в 13:31
Наука

Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза

Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено в 07:20
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Офис украинского лидера Владимира Зеленского выразил правительству страны свое намерение сместить мэра Киева Виталия Кличко, сообщил в своем фейсбуке шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли в Керчи

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи. Об этом в Instagram сообщила вдова журналиста.
Обновлено в 07:32
Главное