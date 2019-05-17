Американский Boeing опубликовал первый квартальный отчет, который в полной мере учитывает потери от проблем с лайнером 737 MAX. Предыдущий отчет вышел в начале марта, вскоре после того, как этот самолет запретили для использования в результате двух катастроф.

Boeing опубликовал первый отчет, который отражает проблемы с 737 MAX

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