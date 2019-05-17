Экономика
Boeing опубликовал первый отчет, который отражает проблемы с 737 MAXРБК вчера в 13:06
Американский Boeing опубликовал первый квартальный отчет, который в полной мере учитывает потери от проблем с лайнером 737 MAX. Предыдущий отчет вышел в начале марта, вскоре после того, как этот самолет запретили для использования в результате двух катастроф.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Boeing сообщил о квартальном убытке из-за списаний и приостановки полетов 737 MAX
Интерфаксвчера в 08:57
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети
Обновлено в 01:42
Гаджеты
Microsoft случайно показала обновленное меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft раньше времени выпустила обновление ОС Windows 10, раскрыв новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 00:40
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Кино
Режиссер «Безумного Макса» рассказал, что готов снять продолжение
Обновлено вчера в 05:34
Политика
В США заявили о «сводящей с ума» маневренности шаттла X-37B
Экс-министр ВВС США Хизер Уилсон рассказала, что сверхманевренность секретного мини-шаттла X-37B в космосе буквально сводят с ума врагов, сообщили СМИ.
Обновлено в 01:16
Политика
Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам
Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.
Обновлено в 01:44
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и «Ситимобил».
Обновлено в 02:12
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Американского миллиардера-финансиста нашли на полу в тюрьме
Американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и содержащийся в тюрьме на Манхэттене, на этой неделе был найден лежащим «в полубессознательном состоянии» на полу своей камеры, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Сочи после сильных ливней сошел сель
В Лазаревском были подтоплены несколько улиц, к утру вода ушла. В Барановском сельском округе сошел сель по ручью Безымянный.
Обновлено в 02:16
Политика
Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России
Власти Грузии заявили о готовности выделить около €1,2 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в США
28-летний Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
Обновлено 23 июля в 11:51
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено вчера в 08:21
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 13:19
Политика
Посол Украины: Встреча Зеленского и Джонсона состоится после Brexit
Встреча президента Владимира Зеленского с новым премьером Британии Борисом Джонсоном произойдет сразу же после того, как как Лондон завершит процедуру Brexit.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Космос
Китай запустил два научных спутника при помощи коммерческой ракеты-носителя «Гипербола-1»
Китай в четверг успешно вывел на орбиту два научно-исследовательских спутника при помощи коммерческой твердотопливной ракеты-носителя "Гипербола-1" (SQX-1).
Обновлено в 02:18
Игры
Вышла демоверсия Catherine: Full Body
Студия Atlus выпустила бесплатную демоверсию ролевой головоломки Catherine: Full Body. Пробный вариант игры доступен только на PS4.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Власти Хабаровского края представят к госнаграде мальчика, спасавшего детей из пожара
Обновлено в 01:31
Общество
Омский суд запретил эксплуатацию аэропорта имени Егора Летова
Азовский суд Омской области запретил использование взлетно-посадочной площадки (ВПП) частного аэропорта Поповка имени музыканта Егора Летова.
Обновлено в 02:24
Финансы
JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены
Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.
Обновлено вчера в 02:51
Общество
Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к ответственности за работу иностранцев
Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к административной ответственности за нарушение правил привлечения иностранцев к трудовой деятельности, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
«Путин прав»: британские СМИ назвали виновника своего поражения
Напомним: Джонсон — которого трудно обвинить в принципиальности, но невозможно обвинить в отсутствии целеустремленности — стал главой британского кабинета автоматически, возглавив по итогам голосования Консервативную партию.
Обновлено в 01:00
Происшествия
МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочного полёта, ведётся поиск пилота.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Реставратор сообщил о риске обрушения собора Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 17:09
Авто
Lancia опережает престижный бренд Alfa Romeo по продажам
Само собой разумеется, что Alfa Romeo имеет более высокие выручки с продаж своих моделей по сравнению со стареющим Ypsilon, но тот факт, что Lancia продал больше автомобилей в все еще несколько сбивает с толку.
Обновлено в 02:30
Здоровье
На диспансеризацию пожилые волгоградцы отправятся с комфортом
Новые автомобили в районах ждут с нетерпением, потребность в них назрела давно, поскольку раньше пожилых пациентов приходилось возить на диспансеризацию на ГАЗелях, которые мало приспособлены для перевозки маломобильных людей.
Обновлено вчера в 13:04