Экономика
Boeing опубликовал первый отчет, который отражает проблемы с 737 MAXРБК 13:06
Американский Boeing опубликовал первый квартальный отчет, который в полной мере учитывает потери от проблем с лайнером 737 MAX. Предыдущий отчет вышел в начале марта, вскоре после того, как этот самолет запретили для использования в результате двух катастроф.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
Обновлено в 14:01
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие
В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда
КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 17:59
Кино
Бенедикт Камбербэтч сыграет художника Луиса Уэйна
Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в байопике об английском художнике Луисе Уэйне. Съемки драмы начнутся уже 10 августа.
Обновлено в 01:45
Космос
Космический грузовик Dragon привезет на МКС 2,5 тонны груза
Космический корабль Dragon отправится к Международной космической станции на ракете-носителе Falcon 9 с 2,5 тоннами груза, сообщило НАСА.
Обновлено в 11:09
Авто
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.
Обновлено в 07:54
Общество
В Сибири и на Дальнем Востоке горят два миллиона гектаров леса
В МЧС пообещали усилить группировку специалистов и техники для тушения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:59
Наука
Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза
Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено в 07:20
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Технологии
В электронные паспорта россиян встроят чипы нового поколения
В НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) заявили, что новый чип позволяет загрузить до 144 килобайт данных.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Вдова развеяла прах Сергея Доренко на горе Митридат в Керчи
Журналист родился в этом городе Москва, 24 июля. Вдова Сергея Доренко развеяла прах супруга на горе Митридат в Керчи.
Обновлено в 07:42
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 13:24
Кино
Микки Рурк за 300 тысяч долларов сыграет в фильме «Брат-3»
Обновлено в 14:59
Здоровье
Врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в салонах красоты
В салонах красоты во время маникюра, пирсинга и татуажа есть риск заражения гепатитами В и С. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом 28 июля.
Обновлено в 10:00
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 02:10
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Обновлено в 14:54
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Общество
Во Франции нашли двухметровую бедренную кость динозавра
Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода обнаружена при раскопках в департаменте Шаранта в западной части Франции.
Обновлено в 12:55
Экономика
Минэкономразвития внесло в правительство проект закона о публичной нефинансовой отчетности
"В настоящее время завершены процедуры согласования, и 19 июля законопроект внесен в правительство", - сообщил "Интерфаксу" представитель Минэкономразвития.
Обновлено в 10:56
Происшествия
У политика Дмитрия Гудкова прошли обыски
В Москве оперативники провели обыск в квартире политика Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 16:26
Космос
НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС
Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.
Обновлено в 18:04
Авто
Auto Motor & Sport (Швеция): круче российского вездехода «Шерп» вам не найти — ни на земле, ни в воде (Auto Motor & Sport)
Видеоблоггеру и автожурналисту Мэтту Фараху (Matt Farah) удалось проехаться на российском «Шерпе» — ни на что не похожем автомобиле.
Обновлено в 18:09
Общество
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46
Экономика
На рынке факторинга для МСБ появился новый участник
На российском рынке факторинга появился новый проект факторингового финансирования «Факторинг ПЛЮС», созданный при поддержке группы QIWI и ориентированный на сегмент МСБ.
Обновлено в 09:20
Здоровье
Болезни, которые вызывают рак, назвали медицинские специалисты
Болезни, которые вызывают рак (онкологические заболевания), назвали медицинские специалисты.
Обновлено в 15:22