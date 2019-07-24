Экономика
Boeing опубликовал первый отчет, который отражает проблемы с 737 MAXРБК 13:06
Американский Boeing опубликовал первый квартальный отчет, который в полной мере учитывает потери от проблем с лайнером 737 MAX. Предыдущий отчет вышел в начале марта, вскоре после того, как этот самолет запретили для использования в результате двух катастроф.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:01, Вашингтон
Общество
В Германии побит температурный рекорд
Предыдущий рекорд - 40,3 градуса - был зафиксирован 5 июля 2015 года в баварском Кицингене на юге Германии.
Обновлено в 16:28
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Футбол
«Селтик» и «Црвена Звезда» победили в первых матчах квалификации ЛЧ
«Селтик» на своем поле разгромил эстонский клуб «Калью» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:42
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Политика
Борис Джонсон назначен премьер-министром Великобритании
Прежде стало известно, что МИД России не будет поздравлять Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 10:50
Футбол
Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Северная Корея произвела запуск ракеты
Обновлено в 17:42
Политика
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Экс-министр ВВС США рассказала, как мини-шаттл X-37B сводит врагов с ума
Экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности заявила, что необычные маневренные возможности секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума.
Обновлено в 17:11
Политика
Журнал Newsweek поместил на обложку «подрывающего демократию» Путина
Американский журнал Newsweek поместил на обложку последнего выпуска президента России Владимира Путина.
Обновлено в 17:28
Происшествия
У политика Дмитрия Гудкова прошли обыски
В Москве оперативники провели обыск в квартире политика Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 16:26
Наука
Химики из России научились идеально «красить» нанотрубки
С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году ученые считали, что их ожидает большое будущее в современной промышленности.
Обновлено в 05:40
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.
Обновлено в 16:30
Политика
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Здоровье
Врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в салонах красоты
В салонах красоты во время маникюра, пирсинга и татуажа есть риск заражения гепатитами В и С. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом 28 июля.
Обновлено в 10:00
Политика
В Италии назвали развал ДРСМД «плохой новостью» для Европы
Заместитель председателя Европейского парламента Фабио Массимо Кастальдо в беседе с газетой «Известия» назвал развал Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заключённый между Россией и США, «плохой новостью» для Европы.
Обновлено в 18:15
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Политика
Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера
Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Вдова развеяла прах Сергея Доренко на горе Митридат в Керчи
Журналист родился в этом городе Москва, 24 июля. Вдова Сергея Доренко развеяла прах супруга на горе Митридат в Керчи.
Обновлено в 07:42
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $64,37 за баррель
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 по московскому времени в среду составила $64,37 за баррель, что на $0,54 (0,85%) выше уровня предыдущей сессии.
Обновлено в 11:14
Интернет
Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10
Компания Microsoft преждевременно выпустила следующее обновление операционной системы Windows 10, показав новый дизайн меню "Пуск".
Обновлено в 12:19
Политика
Украина задумала расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Спорт
Ласицкене выиграла чемпионат России по легкой атлетике
Прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала первой на чемпионате России по легкой атлетике.
Обновлено в 13:55
Финансы
«Мечел» предложил банкам-кредиторам отложить погашение долгов
"Мечел" представил банкам-кредиторам обновленную финансовую модель и предложил перенести погашение основного долга на 2024-2026 годы с 2020-2024 годов.
Обновлено в 04:57
Авто
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.
Обновлено в 07:54
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Обновлено в 14:54
Общество
Сделать образование бесплатным в приграничных регионах предложили в ГД
Чтобы повысить привлекательность вузов в приграничных регионах России, в ГД предложили создать режим полностью бесплатного образования для студентов, которые в этих регионах проживают.
Обновлено в 18:10