Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAXКоммерсантъ 01:25

Американская корпорация Boeing за год до крушения своего лайнера 737 MAX в Индонезии знала об имевшейся у самолетов этой модели проблеме с функцией безопасности. Из заявления самой компании следует, что специалисты Boeing выявили неполадки еще в 2017 году.

Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAX

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