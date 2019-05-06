Происшествия

Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAXКоммерсантъ 01:25

Американская корпорация Boeing за год до крушения своего лайнера 737 MAX в Индонезии знала об имевшейся у самолетов этой модели проблеме с функцией безопасности. Из заявления самой компании следует, что специалисты Boeing выявили неполадки еще в 2017 году.
Читать в источнике

Подробнее о событии

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Газета.Ruвчера в 20:27

WSJ сообщила о сокрытии Boeing проблем с лайнером 737 MAX

РБКвчера в 22:17

Boeing около года скрывала проблему с датчиками 737 MAX, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:27

Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAX

Коммерсантъ01:25

Компания Boeing знала о проблемах с системой оповещения до катастрофы в Индонезии и молчала

Вести.Ruвчера в 19:28

Boeing более года скрывала проблему с неполадкам в 737 MAX

Известиявчера в 18:27

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в 737 MAX

ТАССвчера в 17:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Кино

Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал

Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star рассказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
Обновлено в 04:00
Общество

Синоптики предупредили о грозах и порывах ветра в Москве на 9 Мая

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 9 мая в российской столице ожидаются гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 05:04
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Пассажирский самолет загорелся в Шереметьево

UPD В Следственном комитете подтвердили гибель 13 человек, в том числе двоих детей UPD Один человек погиб Пассажирский самолет Москва — Мурманск компании «Аэрофлот» экстренно вернулся в Шереметьево из-за возгорания на борту.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет

Жительница Мурманска сдала билеты 3 мая, за два дня до трагедии.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево

В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Политика

Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии

"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Технологии

Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»

Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Происшествия

Из сгоревшего в Шереметьеве самолёта извлекли тела 41 погибшего

Обновлено в 05:32
Политика

В Луганске открылся пункт по приёму документов на гражданство России

Первый в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приёму документов жителей республики, которые намерены получить российское гражданство, открылся в Луганске.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено вчера в 08:16
Здоровье

Директор Челябинского Камерного театра пожаловался на медленную скорую

Накануне, 5 мая, Илья Коломейский, директор Челябинского Камерного театра, в своем Facebook аккаунте пожаловался на скорую, которая ехала к нему и его жене более трех часов.
Обновлено в 03:55
Здоровье

5 продуктов, которые волгоградцам нужно перестать есть после 50 лет

Волгоградцам, достигшим 50 лет, стоит также отказаться от полуфабрикатов и выпечки.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Названа причина возгорания SSJ-100

Обновлено в 04:42
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Культура

Умерла актриса и певица Барбара Перри

Американская актриса, певица и танцовщица Барбара Перри умерла на 98-м году жизни 5 мая в своем доме в Голливуде.
Обновлено в 03:55
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Алена Апина сняла на видео горящий SSJ-100 в Шереметьево

Звезда 90-х наблюдала, как полыхает самолет "Аэрофлота" SSJ-100, из терминала аэропорта.
Обновлено в 05:09
Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено вчера в 09:23
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Китай не намерен обсуждать новую ядерную сделку с Россией и США

Китай не планирует участвовать в переговорах по возможной ядерной сделке с США и Россией, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан.
Обновлено в 04:49
Происшествия

«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100

Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Футбол

Вратарь «Ньюкасла»: не хотел травмировать Салаха, я не такой

Вратарь «Ньюкасл Юнайтед» Мартин Дубравка рассказал об инциденте в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:3), в котором вингер красных Мохамед Салах получил травму после столкновения с ним.
Обновлено в 05:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boeing 737 MAX
Пассажирский самолёт
Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное