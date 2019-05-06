Происшествия
Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAXКоммерсантъ 01:25
Американская корпорация Boeing за год до крушения своего лайнера 737 MAX в Индонезии знала об имевшейся у самолетов этой модели проблеме с функцией безопасности. Из заявления самой компании следует, что специалисты Boeing выявили неполадки еще в 2017 году.
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Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Кино
Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал
Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star рассказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
Обновлено в 04:00
Общество
Синоптики предупредили о грозах и порывах ветра в Москве на 9 Мая
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 9 мая в российской столице ожидаются гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 05:04
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Пассажирский самолет загорелся в Шереметьево
UPD В Следственном комитете подтвердили гибель 13 человек, в том числе двоих детей UPD Один человек погиб Пассажирский самолет Москва — Мурманск компании «Аэрофлот» экстренно вернулся в Шереметьево из-за возгорания на борту.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет
Жительница Мурманска сдала билеты 3 мая, за два дня до трагедии.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево
В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Политика
Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии
"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Технологии
Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»
Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Политика
В Луганске открылся пункт по приёму документов на гражданство России
Первый в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приёму документов жителей республики, которые намерены получить российское гражданство, открылся в Луганске.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16
Здоровье
Директор Челябинского Камерного театра пожаловался на медленную скорую
Накануне, 5 мая, Илья Коломейский, директор Челябинского Камерного театра, в своем Facebook аккаунте пожаловался на скорую, которая ехала к нему и его жене более трех часов.
Обновлено в 03:55
Здоровье
5 продуктов, которые волгоградцам нужно перестать есть после 50 лет
Волгоградцам, достигшим 50 лет, стоит также отказаться от полуфабрикатов и выпечки.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Названа причина возгорания SSJ-100
Обновлено в 04:42
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Культура
Умерла актриса и певица Барбара Перри
Американская актриса, певица и танцовщица Барбара Перри умерла на 98-м году жизни 5 мая в своем доме в Голливуде.
Обновлено в 03:55
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Алена Апина сняла на видео горящий SSJ-100 в Шереметьево
Звезда 90-х наблюдала, как полыхает самолет "Аэрофлота" SSJ-100, из терминала аэропорта.
Обновлено в 05:09
Политика
В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено вчера в 09:23
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Китай не намерен обсуждать новую ядерную сделку с Россией и США
Китай не планирует участвовать в переговорах по возможной ядерной сделке с США и Россией, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан.
Обновлено в 04:49
Происшествия
«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100
Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Футбол
Вратарь «Ньюкасла»: не хотел травмировать Салаха, я не такой
Вратарь «Ньюкасл Юнайтед» Мартин Дубравка рассказал об инциденте в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:3), в котором вингер красных Мохамед Салах получил травму после столкновения с ним.
Обновлено в 05:02