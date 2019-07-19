Экономика

В Boeing обнародовали финансовые потери из-за проблем с 737 МАХRostov gazeta вчера в 07:21

Потери авиаконцерна Boeing за второй квартал текущего года, вызванные приостановлением использования модели 737 MAX, согласно предварительным прогнозам составят $5,6 млрд.
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Boeing понесёт миллиардные потери

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