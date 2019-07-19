Экономика
В Boeing обнародовали финансовые потери из-за проблем с 737 МАХRostov gazeta вчера в 07:21
Потери авиаконцерна Boeing за второй квартал текущего года, вызванные приостановлением использования модели 737 MAX, согласно предварительным прогнозам составят $5,6 млрд.
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Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Игры
Авторы PC Building Simulator работают над симулятором плотника
О сроках выхода игры создатели пока не говорят.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Сына Рудковской и Плющенко увезли на скорой с тренировки
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской на днях потребовалась экстренная помощь медиков.
Обновлено в 06:45
Футбол
«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 09:21
Гаджеты
Xiaomi покидают топ-менеджеры
Обновлено в 05:32
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Футбол
Сарри рассказал, как будет использовать Роналду
Обновлено в 08:00
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Обновлено в 07:58
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 08:17
Спорт
Российские синхронистки взяли золото в комбинации на чемпионате мира
Сборная России по синхронному плаванию завоевали золотые медали в комбинации в произвольной программе на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:52
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
Фанат арестован за продажу свитеров с поддельным автографом Макдэвида
Сингх подделывал автографы нападающего Коннора Макдэвида на свитерах «Эдмонтона», после чего перепродавал их за большую стоимость.
Обновлено в 09:09
Политика
МВД на Украине задействовало авиацию для дежурства перед выборами
"На дежурство 24/7 в регионах Украины заступили самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев НПУ и НГУ", - сказано в сообщении.
Обновлено в 08:39
Наука
Животные научились жевать и сосать до появления млекопитающих
Подъязычная кость, эволюционировавшая из жаберных дуг, дала млекопитающим уникальную возможность сосать молоко, а человеку — говорить.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Боевики «Правого сектора» в Донбассе застрелили мирного жителя
Житель подконтрольной Украине Красногоровки погиб после обстрела города боевиками запрещённой в РФ организации «Правый сектор», сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, пишет сайт ДАН.
Обновлено в 08:51
Наука
Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта
Обновлено вчера в 02:59
Здоровье
Лор-врач из Новороссийска успешно провел операцию 4-летнему мальчику, за которую не брались даже заграничные специалисты
Ребенку порекомендовали операцию по удалению миндалин. Но никто из врачей не соглашался проводить операцию.
Обновлено в 08:01
Космос
Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом
Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
Обновлено вчера в 10:54
Музыка
Гости «Нашествия» спели «Траву у дома» для экипажа МКС
Обновлено в 08:36
Футбол
Гол Гринвуда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Интером»
Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» в матче коммерческого предсезонного турнира Международный кубок чемпионов переиграли «Интер» из Италии.
Обновлено в 09:35
Единоборства
Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа
Обновлено в 04:19
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
Политика
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанных танкеров
Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран столкнется с серьезными последствиями, если не освободит задержанные в Ормузском проливе танкеры Stena Impero и Mesdar.
Обновлено в 06:32
Спорт
Софья Великая вышла в четвертьфинал чемпионата мира по фехтованию
Российская саблистка Софья Великая пробилась в 1/4 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Будапеште.
Обновлено в 09:14