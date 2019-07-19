Экономика
Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAXКоммерсантъ вчера в 23:35
Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам. Эти воздушные суда запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:07, Вашингтон
Политика
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено в 17:36
Культура
Муж и сын рассказали о самочувствии Чуриковой
Глеб Панфилов, муж народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая накануне упала со сцены в театре "Русская песня", рассказал о ее самочувствии.
Обновлено вчера в 23:15
Космос
Ученые УрФУ готовы присоединиться к исследованию грунта с астероида Рюгу
Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) готовы присоединиться к исследованию грунта с находящегося в 280 млн км от Земли астероида Рюгу, образец породы с которого взял японский зонд "Хаябуса-2", сообщил ТАСС в пятницу профессор университета Виктор Гроховский.
Обновлено в 09:59
Транспорт
На новом участке Фрунзенского радиуса пройдет первый пробный поезд
Первый пробный состав сегодня пройдет по тоннелям Фрунзенского радиуса.
Обновлено в 02:27
Экономика
Путин поручил обеспечить малоимущие семьи жильём
Обновлено в 02:33
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Политика
СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 10:06
Здоровье
Доктор Мясников назвал болезни, которые можно определить по глазам
Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В метро Петербурга неизвестный избил и ранил ножом немого
По данным очевидцев, мужчина избил одного из немых на станции метро Пушкинская.
Обновлено в 18:35
Здоровье
Лицо филиппинца сильно увеличилось из-за неизвестной болезни
Обновлено вчера в 22:10
Общество
Битва тортов пройдет в парке Горького 20 июля
Обновлено в 05:45
Футбол
«Сочи» арендовал у «Зенита» Мостового
"Сочи" взял в аренду у петербургского "Зенита-2" полузащитника Андрея Мостового до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте сочинского футбольного клуба.
Обновлено в 10:41
Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию
Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.
Обновлено в 14:35
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе
Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено вчера в 06:31
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 15:52
Политика
Верховный суд восстановил КПРФ на выборах в Карачаево-Черкесии
Верховный суд РФ отменил решение суда Карачаево-Черкесии о снятии с выборов в регионе список кандидатов от КПРФ, сообщил лидер компартии Геннадий Зюганов.
Обновлено в 11:45
Интернет
Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено в 17:02
Наука
Боттомония содержит информацию об эволюции плазмы
Обновлено 17 июля в 12:00
Кино
Лучший стрелок: Вышел трейлер нового «Топ Гана» с Томом Крузом
«Топ Ган: Мэверик» выйдет в российский прокат 16 июля 2020 года.
Обновлено в 13:45
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено в 10:20
Политика
Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента
Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.
Обновлено в 00:40
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Китае произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе
Происшествие в Китае — в городском округе Саньмэнься, что в провинции Хэнань, произошел мощный взрыв.
Обновлено в 09:02
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом.
Обновлено в 17:29
Здоровье
Минздрав разработал медкарту пациента с ВИЧ
Минздрав разработал медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая должна способствовать лучшему сбору статистических данных и учету людей с ВИЧ в стране.
Обновлено в 03:05
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Американская компания Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона "Ведьмака".
Обновлено в 18:46
Общество
Россия начала экспорт пряников в Китай
Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай, сообщил РИА Новости вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг.
Обновлено в 12:51