Экономика

Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAXКоммерсантъ вчера в 23:35

Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам. Эти воздушные суда запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.
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Boeing отложил $5 млрд на компенсацию авиакомпаниям из-за модели 737 MAX

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Life.ruвчера в 18:45

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Boeing заявил о потерях в $4,9 млрд из-за запрета полетов и задержек заказов 737 MAX

ТАССвчера в 17:20
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:07, Вашингтон
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Первый пробный состав сегодня пройдет по тоннелям Фрунзенского радиуса.
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По данным очевидцев, мужчина избил одного из немых на станции метро Пушкинская.
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Лицо филиппинца сильно увеличилось из-за неизвестной болезни

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Россия начала экспорт пряников в Китай

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