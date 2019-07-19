Экономика
Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAXКоммерсантъ вчера в 23:35
Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам. Эти воздушные суда запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Обновлено в 07:04
Футбол
Андрей Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары
Оперативники провели обыск в московской квартире мужчин-геев, которые усыновили и воспитывают двух мальчиков, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение ЛГБТ-группы «Выход».
Обновлено в 06:59
Общество
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных
Обновлено в 07:17
Гаджеты
Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android
В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Политика
Киев счел «Северный поток – 2» невыгодным для России
В «Нафтогазе» заявляли, что Москва собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Россия выражала готовность заключить новый контракт и предлагала Украине газ на 25% дешевле «европейского» (того же российского, но оформленного как «реверсный»).
Обновлено в 06:56
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Футбол
«Никола выйдет»: ЦСКА выпустил ролик перед матчем с «Оренбургом»
Московский ЦСКА опубликовал видеоролик перед первым домашним матчем сезона.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Появились данные о состоянии задымившегося Boeing в Шереметьево
Пассажирский Boeing в Шереметьево, где при эвакуации пострадали пассажиры, был исправен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:46
Культура
Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Парень на летних лыжах насмерть сбил женщину в парке в Москве
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти женщины после наезда на нее на летних лыжах.
Обновлено в 05:42
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие
M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше
Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Священник изгнал духов тьмы в конгрессе США
Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы.
Обновлено в 06:45
Общество
Первый снег выпал на Полюсе Холода в Якутии
Первый снег выпал в горах в районе села Томтор Оймяконского улуса Якутии, который также называют Полюсом Холода.
Обновлено в 07:41
Политика
В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Шоу-бизнес
Борис Моисеев заявил, что не вернется на сцену
Кажется, Моисееву, понравилась жизнь без сцены и к прошлому он уже не хочет возвращаться.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок
Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Политика
Путин встретился с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области
Владимир Путин посетил город Тулун в Иркутской области, пострадавший от паводка.
Обновлено в 06:14
Политика
Facebook удалил изображение со свастикой на гербе
Социальная сеть Facebook удалила картинку с изображением свастики на фоне государственного герба РФ по требованию Роскомнадзора.
Обновлено в 06:55
Политика
Российский МИД считает готовящиеся санкции США «бессмысленными»
Накануне США анонсировали новые ограничения в отношении государственного долга РФ, а также персональные санкции для некоторых российских силовиков.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Общество
Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области
О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 07:44
Игры
Valve разрабатывает новую игру. Временное название – Citadel
По информации инсайдера Тайлер МакВикера, Valve работает над неанонсированной игрой, временное название которой – Citadel.
Обновлено в 07:30
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено вчера в 11:17