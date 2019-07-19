Экономика

Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAXКоммерсантъ вчера в 23:35

Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам. Эти воздушные суда запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.
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В Boeing подсчитали потери из-за простоя 737 MAX

Газета.Ru06:50

Boeing сообщает о почти $5 млрд убытков из-за запрета полётов 737 MAX

Life.ruвчера в 18:45

В Boeing раскрыли финансовые потери из-за проблем с 737 МАХ

Известиявчера в 23:17

Boeing понесёт миллиардные потери

News.ruвчера в 19:47

Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ

РИА Новостивчера в 19:01

Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAX

Коммерсантъвчера в 23:35

Boeing заявил о потерях в $4,9 млрд из-за запрета полетов и задержек заказов 737 MAX

ТАССвчера в 17:20
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Происшествия

Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз

Обновлено в 07:04
Футбол

Андрей Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары

Оперативники провели обыск в московской квартире мужчин-геев, которые усыновили и воспитывают двух мальчиков, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение ЛГБТ-группы «Выход».
Обновлено в 06:59
Общество

Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных

Обновлено в 07:17
Гаджеты

Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android

В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Политика

Киев счел «Северный поток – 2» невыгодным для России

В «Нафтогазе» заявляли, что Москва собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Россия выражала готовность заключить новый контракт и предлагала Украине газ на 25% дешевле «европейского» (того же российского, но оформленного как «реверсный»).
Обновлено в 06:56
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Футбол

«Никола выйдет»: ЦСКА выпустил ролик перед матчем с «Оренбургом»

Московский ЦСКА опубликовал видеоролик перед первым домашним матчем сезона.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Появились данные о состоянии задымившегося Boeing в Шереметьево

Пассажирский Boeing в Шереметьево, где при эвакуации пострадали пассажиры, был исправен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:46
Культура

Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Парень на летних лыжах насмерть сбил женщину в парке в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти женщины после наезда на нее на летних лыжах.
Обновлено в 05:42
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»

Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие

M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше

Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
Обновлено вчера в 12:18
Политика

Священник изгнал духов тьмы в конгрессе США

Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы.
Обновлено в 06:45
Общество

Первый снег выпал на Полюсе Холода в Якутии

Первый снег выпал в горах в районе села Томтор Оймяконского улуса Якутии, который также называют Полюсом Холода.
Обновлено в 07:41
Политика

В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Шоу-бизнес

Борис Моисеев заявил, что не вернется на сцену

Кажется, Моисееву, понравилась жизнь без сцены и к прошлому он уже не хочет возвращаться.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок

Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Политика

Путин встретился с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области

Владимир Путин посетил город Тулун в Иркутской области, пострадавший от паводка.
Обновлено в 06:14
Политика

Facebook удалил изображение со свастикой на гербе

Социальная сеть Facebook удалила картинку с изображением свастики на фоне государственного герба РФ по требованию Роскомнадзора.
Обновлено в 06:55
Политика

Российский МИД считает готовящиеся санкции США «бессмысленными»

Накануне США анонсировали новые ограничения в отношении государственного долга РФ, а также персональные санкции для некоторых российских силовиков.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Общество

Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области

О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 07:44
Игры

Valve разрабатывает новую игру. Временное название – Citadel

По информации инсайдера Тайлер МакВикера, Valve работает над неанонсированной игрой, временное название которой – Citadel.
Обновлено в 07:30
Общество

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика

Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам

Обновлено в 07:13
Политика

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено вчера в 11:17
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