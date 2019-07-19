Экономика
Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAXКоммерсантъ вчера в 23:35
Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам. Эти воздушные суда запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 00:15, Вашингтон
Общество
К Приморью приближается разрушительный тайфун «Данас»
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Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Экономика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено вчера в 14:27
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено вчера в 03:44
Происшествия
После ЧП в Шереметьево госпитализировали одного человека
Один пассажир госпитализирован после эвакуации из самолета Москва - Ереван в "Шереметьево", у пяти пассажиров травмы средней степени тяжести, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
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Политика
Социологи назвали проходящие в Раду партии
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» остаётся лидером среди избирателей на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено 17 июля в 11:00
Общество
В компании BMW назначили нового главу совета директоров
Совет директоров немецкого автомобильного концерна BMW возглавит Оливер Ципсе весной 2020 года, сообщает пресс-служба автоконцерна.
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Сослан Джанаев о том, как мало зарабатывал в Польше
Голкипер поведал о том, как он чувствовал себя в Польше и как на нём отразилось резкое сокращение зарплаты.
Обновлено вчера в 22:59
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Пугачева и Галкин появились на юрмальском фестивале Вайкуле
Сложно сказать, - поделилась с журналистами накануне открытия своего юрмальского фестиваля Лайма Вайкуле.
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Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено вчера в 18:37
Космос
Соедиенные Штаты отметили 50-летие первого полета на луну
В США отметили годовщину первого полета на луну: 50 лет назад стартовала лунная экспедиция "Аполлона 11", передает ОТР.
Обновлено 17 июля в 09:09
Общество
Украинка, работающая в Польше, рассказала о неуважении поляков
Украинка, которая работает официанткой и барменом в одном из польских отелей, расположенных на берегу Балтийского моря, рассказала об условиях труда.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Макаров» и комплекс «Утес» провели учебные стрельбы
Обновлено вчера в 22:21
Наука
Медики назвали новую причину инфарктов и инсультов
Ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США обнаружили еще одну причину возникновения инфарктов и инсультов.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Россиянам показали электронный паспорт РФ
17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ большему числу украинцев
Российское гражданство в упрощенном порядке теперь смогут получить все проживающие на территории Донецкой и Луганской областей, а не только жители самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), отмечается в тексте указа.
Обновлено 17 июля в 11:26
Происшествия
В Мексике восемь человек погибли в ДТП с автобусом
Восемь человек погибли и 20 пострадали в ДТП с автобусом в тихоокеанском штате Найярит в Мексике, сообщает местное издание Sol de Nayarit.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Владимир Путин прибыл в Иркутскую область
Обновлено вчера в 23:56
Экономика
Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ
В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Instagram убрал лайки под постами для пользователей семи стран
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии
Видеозапись, на которой голая девушка совершила прыжок в воду с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I, расположенного в Португалии, распространился в Сети.
Обновлено вчера в 19:59
Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Трамп: США не планируют введение санкций против Турции из-за С-400
США не изучают возможность введения санкций против Турции из-за закупки российских систем С-400. Об этом заявил журналистам Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:40
Авто
Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath
Специалисты Hennessey создали шестиколесную версию пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss 2019 года.
Обновлено 17 июля в 17:22
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 10:12
Энергетика
«Газпром» рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток-2» осенью
Российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре.
Обновлено вчера в 10:52