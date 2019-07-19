Экономика
Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAXКоммерсантъ вчера в 23:35
Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам. Эти воздушные суда запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
Происшествия
СК назвал причину инцидента с Boeing 737 в Шереметьево
Обновлено в 04:06
Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Футбол
СМИ: Зидан определился с линией атаки «Реала» на сезон-2019/20
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился с линией атаки мадридской команды на будущий сезон чемпионата Испании.
Обновлено в 04:58
Недвижимость
Росреестр зафиксировал исторический рекорд продаж квартир в Москве
В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266). на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 02:36
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
После нападения российской чиновницы на журналистку заведено дело
По факту случившегося в отношении чиновницы СКР Новороссийска возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
Обновлено в 05:12
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
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Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии
«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
Недавний пожар на территории ТЭЦ-27 в Мытищах вспыхнул из-за устаревшего оборудования, полагает секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Обновлено в 03:32
Политика
Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Общество
Первый Международный день шахмат пройдет на ВДНХ 21 июля
Первый Международный день шахмат, приуроченный к 80-летнему юбилею Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), пройдет в столице 21 июля.
Обновлено в 03:27
Политика
Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области
Президент России Владимир Путин отметил важность нахождения баланса скорости и качества строительства жилья для пострадавших от паводка в Иркутской области, чтобы новые дома потом "не развалились и не промерзли насквозь".
Обновлено в 05:14
Финансы
Акции «Норникеля» обновили исторический максимум
Предыдущий максимум в 14,868 тыс. рублей за акцию был зафиксирован 19 июня текущего года перед дивидендной отсечкой по выплате годовых дивидендов за 2018 год.
Обновлено в 03:43
Политика
Детективов НАБУ не дают провести обыск в спортклубе Порошенко
Сотрудники НАБУ приехали провести обыск в спортклубе Петра Порошенко «Пятый элемент».
Обновлено в 05:06
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Футбол
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы из-за организации клубом договорных матчей в чемпионате Бельгии.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Петербуржец выбросил бутылку из-под шампанского на голову прохожему
В Красногвардейском районе Петербурга 41-летний мужчина получил по голове бутылкой из-под шампанского.
Обновлено в 03:55
Общество
Украинка пожаловалась на трудности работы в Польше
Преподаватель с Украины назвала условия работы соотечественников в Польше крайне тяжёлыми.
Обновлено в 00:21
Гаджеты
Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android
В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Космос
Китай вывел с орбиты космическую лабораторию «Тяньгун-2»
Китайская обитаемая космическая лаборатория "Тяньгун-2" ("Небесный дворец-2") в пятницу была успешно выведена с орбиты и вернулась в атмосферу Земли, небольшая часть обломков упала в безопасной зоне в Тихом океане, сообщает газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на сообщение программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSE).
Обновлено в 05:09
Футбол
Клопп не видит необходимости продлевать контракт с «Ливерпулем»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не покинет клуб до истечения контракта, но не видит смысла продлевать соглашение сейчас.
Обновлено в 03:30
Музыка
В Москве пройдет первый российский концерт Эда Ширана
Обновлено вчера в 17:10
Экономика
Чистая прибыль «Северстали» упала на 11,3%
Чистая прибыль компании «Северсталь» по международным стандартам финансовой отчетности за шесть месяцев 2019 года упали на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 04:37
Политика
Патрушев предложил защитить молодежь от «идейно-ценностной экспансии»
«Региональным органам власти и местного самоуправления следует изыскивать и не жалеть средства для создания интеллектуальных и культурно-досуговых площадок, молодежных спортивных центров», — добавил Патрушев.
Обновлено в 05:00
Наука
Медики выявили новую причину инсультов и инфарктов
«Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск появления инфарктов и инсультов.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
В РПЦ предупредили россиян об опасности электронных паспортов
Кипшидзе отметил, что электронные данные могут быть использованы против россиян, поскольку их проще собирать, чем бумажные.
Обновлено в 03:56
Кино
В сети вышел трейлер сериала «Темные начала» от HBO
В Сети появился трейлер сериала "Темные начала", созданного по трилогии английского писателя Филипа Пулмана, информирует kulturomania. ru.
Обновлено в 04:48