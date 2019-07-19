Экономика
Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAXКоммерсантъ вчера в 23:35
Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам. Эти воздушные суда запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:48, Вашингтон
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно
Обновлено вчера в 16:03
Футбол
Сослан Джанаев: «Меня вытащили из болота»
С "Сочи", своей новой командой, Джанаев еще даст жару. Сослан Джанаев Родился 13 марта 1987 года во Владикавказе.
Обновлено вчера в 17:05
Здоровье
Медики перечислили предупреждающие знаки развития рака кожи
Британские медики назвали пять предупреждающих знаков развития рака кожи.
Обновлено вчера в 18:48
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Общество
Убытки от массовой гибели пчел в регионах не были застрахованы
Массовая гибель пчел в ряд регионов РФ грозит экономике ущербом более чем в 1 трлн рублей, считает президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в японском Киото стали 25 человек
Число погибших при пожаре в студии по производству аниме, расположенной в японском городе Киото, возросло до 25, сообщил NHK.
Обновлено вчера в 07:54
Здоровье
Роспотребнадзор назвал полезные и вредные свойства пальмового масла
К вредным свойствам пальмового масла эксперты отнесли следующие характеристики продукта.
Обновлено вчера в 13:16
Космос
Прототип звездолета Илона Маска загорелся во время испытаний
Экспериментальный космический прототип Starhopper второй ступени ракеты Starship компании SpaceX загорелся во время испытаний двигателя.
Обновлено 17 июля в 09:05
Гаджеты
В Huawei рассказали о разработке собственной операционной системы
Ранее стало известно, что на фоне введенных США ограничений Huawei активно разрабатывает собственную операционную систему Hongmeng для замены ОС Android на своих смартфонах.
Обновлено вчера в 23:46
Космос
К 50-летию первой высадки человека на Луну: миссия «Аполлон-11», день второй
Высадка американских астронавтов на Луну в рамках миссии «Аполлон-11» без малого 50 лет назад стала одним из самых ярких событий за всю историю человечества.
Обновлено 17 июля в 05:22
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
Бронетраспортер БТР-82 получит в результате модернизации до уровня БТР-82АТ дополнительную защиту от кумулятивных боеприпасов и снарядов.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Кино
Вышел полноценный трейлер хоррора «Оно 2»
В сети появился дебютный трейлер второй части хоррора «Оно» — продолжения фильма 2017 года Андреса Мускетти.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста
Девушка в Португалии разделась и прыгнула с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш, расположенного в окрестностях Порту.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Александр Олешко оправдал некрасивый поступок Софии Ротару
Олешко добавил, что не раз пересекался с Ротару на концертах, гастролировал вместе с ней, и ни разу за все это время не видел, чтобы певица как-то некрасиво обошлась с кем-то из поклонников.
Обновлено вчера в 05:39
Общество
Российский двигатель для «Ансата» может появиться через шесть лет
Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в эфире программы "Действующие лица" на телеканале "Россия 1" заявлял, что российский двигатель для легких вертолетов, в том числе для "Ансатов", будет готов через четыре года.
Обновлено в 01:17
Политика
Турция назвала несправедливым решение США по программе F-35
МИД Турции заявил о несправедливости решения США об исключении страны из программы по производству истребителей F-35 из-за того, что Анкара купила российские ЗРК С-400.
Обновлено 17 июля в 21:49
Гаджеты
Redmi представила портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мА•ч
Портативный аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч будет оснащен двумя разъемами MicroUSB, двумя USB-C и одним полноразмерным USB-A.
Обновлено в 00:10
Спорт
Сборная России завоевала серебряную медаль в плавании на открытой воде
Россиянин Кирилл Беляев стал серебряным призером в плавании на открытой воде. На дистанции 25 км он уступил только французскому спортсмену.
Обновлено в 01:17
Политика
Корабль США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
В Кабуле два человека погибли из-за взрыва рядом с университетом
Взрыв прогремел рядом с университетом в Кабуле, два человека погибли и десять получили ранения, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на представителя минздрава.
Обновлено в 00:01
Кино
Пол Маккартни работает над мюзиклом
Участник рок-группы The Beatles Пол Маккартни работает над первым в своей карьере мюзиклом "Эта прекрасная жизнь".
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
РПЦ пообещала разобраться с перекрытием дороги перед визитом патриарха
Русская православная церковь разберется с инцидентом, из-за которого автомобили скорой помощи оказались заблокированы на подстанции подмосковного Сергиева Посада из-за визита патриарха Кирилла.
Обновлено в 00:35
Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:57
Музыка
Фестиваль «Нашествие» начался в Тверской области
Фестиваль открыла группировка «Ленинград». 18 июля на фестивале "Нашествие" выступает "Ленинград", Глеб Самойлов и "Северный флот".
Обновлено вчера в 15:28